Calciomercato Juventus, sponda Ronaldo: clausola a prezzo stracciato

Calciomercato Juventus, cominciano a diventare sempre più insistenti le voci sui possibili colpi di mercato.

Dici Ronaldo e Juventus nella stessa frase e la mente non può che volare al presunto rigore – mai assegnato – che ha inasprito i rapporti tra i bianconeri e l’Inter. No, non stiamo parlando di Cristiano. Qualsiasi tifoso, che sia di vecchia o di nuova data, non può fare a meno di conoscere l’accaduto, risalente ormai a oltre vent’anni fa. Contatto tra il Fenomeno e lo juventino Iuliano in un match quasi decisivo per lo scudetto, l’arbitro Ceccarini non fischia e manda su tutte le furie il mondo interista, che ancora oggi rivanga quell’episodio.

Stavolta, però, l’attaccante campione del mondo nel 2022 con la Seleçao potrebbe andare in soccorso della Vecchia Signora. Come? È presto detto. Ronaldo, infatti, dal 2018 è azionista di maggioranza del Real Valladolid, club che quest’anno ha fatto ritorno in Liga.

Calciomercato Juventus, Fresneda colpo possibile

La squadra guidata dal tecnico Pacheta non è certo una potenza del massimo campionato spagnolo ma dalle sue giovanili è uscito un giocatore molto interessante, che ha già “conquistato” l’attenzione alcuni club più importanti d’Europa, tra cui la Juventus. Si chiama Ivan Fresneda, laterale classe 2004 che dopo essere cresciuto nel vivaio del Real Madrid ha scelto di trasferirsi a Valladolid, di continuare il suo percorso. Lo scorso anno ha giocato solo qualche scampolo di partita, in questa stagione invece è riuscito a ritagliarsi un bel po’ di spazio, totalizzando ben sette presenze, almeno fino all’infortunio che gli ha impedito di concludere la prima parte. Come riferisce calciomercato.it, Fresneda ha un contratto fino al 2025: la clausola non è bassa ma si potrebbe trovare un accordo con Ronaldo, considerando che la Juventus è alla ricerca di un giocatore con le sue caratteristiche.