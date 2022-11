Odissea finita, raggiunta Itaca: firma con la Juve dopo 8 anni

Odissea finita, finalmente è stata raggiunta Itaca: firma con la Juventus 8 anni dopo. A gennaio il possibile arrivo

La fine dell’Odissea. L’approdo a Itaca. Finalmente. Bene, otto anni dopo, addirittura da quel 2015 quando è iniziato il corteggiamento bianconero, forse ci siamo. A più riprese inserito nei radar della Vecchia Signora, ma situazione mai andata in porto, il prossimo mese di gennaio, forse, potrebbe essere quello giusto per l’arrivo del difensore alla corte di Massimiliano Allegri.

La Juventus, come si sa, è alla ricerca di un terzino destro già per la prossima finestra di mercato e oltre a mettere nel mirino Karsdorp – che la Roma però non vuole cedere in prestito – iniziato anche a fare dei sondaggi su Holm dello Spezia, sembra aver deciso di puntare forte di Meunier, 31 anni, adesso al Borussia Dortmund.

Odissea finita, Meunier alla Juve

I tedeschi, a differenza dei giallorossi, potrebbero accettare una partenza dei proprio giocatore a titolo temporaneo, e questo ovviamente stuzzica l’idea di Cherubini che non vorrebbe spendere troppo per andare a coprire un buco che c’è, ed è evidente, nella rosa bianconera. Si valutano quindi tutte quelle operazioni low-cost e Meunier sembra essere davvero una di queste.