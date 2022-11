Calciomercato Juventus, Inter KO: firma saltata e doppio via libera

Gli intrecci di mercato tra Juventus ed Inter non sono ancora finiti.

Sulle corsie esterne ci sono ancora diverse tessere da sistemare per entrambe le formazioni, a caccia di occasioni da capitalizzare.

Cherubini da tempo ha avviato i contatti per portare all’ombra della Mole uno degli esterni più in auge del momento: si tratta di Grimaldo, che con la maglia del Benfica si sta rendendo protagonista anche quest’anno di prestazioni interessati, che ne hanno fatto aumentare esponenzialmente le quotazioni. Il fatto che lo spagnolo sia legato alle Aquile da un contratto in scadenza nel 2023 aumenta le chances della Juve di piazzare il colpo.

Calciomercato, Juve-Inter non finisce mai: intreccio e scacco matto

Fino a poche settimane fa il Benfica ha provato in tutti i modi a convincere il calciatore ad accettare l’offerta messa sul piatto dalla dirigenza lusitana. Tuttavia, stando alle ultime indiscrezioni che trapelano dal Portogallo, il club lusitano avrebbe fatto marcia indietro. Come evidenziato da bolanarede.pt, infatti, il Benfica si sarebbe messo sulle tracce di Borna Sosa, terzino per il quale anche l’Inter ha effettuato nelle scorse settimane dei sondaggi esplorativi. Ciò significa che i portoghesi sentono ormai sempre più lontano il rinnovo di Grimaldo. La Juve è pronta ad approfittarne, anche se di certo la concorrenza non manca. Ad essere penalizzata da quest’intreccio, alla fine, potrebbe essere proprio l’Inter, con Marotta a caccia di un vice Dimarco all’altezza, alla luce della sempre più probabile partenza di Gosens.