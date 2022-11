Cristiano Ronaldo alla Juventus: la quota fa saltare il banco

Il mondiale è in pieno svolgimento ma l’attenzione dei tifosi è anche rivolta al prossimo calciomercato di gennaio.

La serie A sta vivendo la sua sosta autunnale, decisamente insolita. Alcuni giocatori della Juventus hanno allentato un po’ i ritmi mentre altri sono impegnati nella massima rassegna calcistica che si sta giocando in Qatar. La formazione di Allegri ripartirà nel prossimo anno con obiettivi molto chiari. Essere protagonisti in Italia e lottare per uno dei primi quattro posti in graduatoria in campionato, magari il primo.

Le cose sono decisamente migliorate per la Juventus grazie alle ultime sei vittorie consecutive che l’hanno spinta verso i quartieri nobili della classifica. Ora nel 2023 si può sognare in grande, con possibili innesti già a gennaio e altri sicuri che arriveranno a Torino nel corso della prossima estate.

Juventus, per i quotisti è difficile il ritorno di Ronaldo

Una delle voci più clamorose è quella che riguarda il possibile ritorno di Cristiano Ronaldo. Il portoghese, che è impegnato proprio in Qatar, dovrà decidere la sua prossima squadra. Dopo l’addio al massimo sta cercando una nuova sistemazione e impazzano ovviamente i rumors che riguardano delle trattative già in atto. Degli indizi potrebbero arrivare dalle quote dei bookmakers. Come riporta anche la Gazzetta dello Sport, in pole position ci sarebbe lo Sporting Lisbona. Il romantico “ritorno a casa” di Ronaldo è in lavagna a solo 1.18. Quota 3 invece per un CR7 protagonista in America nel campionato MLS, mentre il Chelsea è bancato a 5 per Sisal. Secondo i quotisti difficile vedere Ronaldo in Italia. Napoli (15) e Roma (16) sono le maggiori indiziate, mentre il ritorno del portoghese a Torino è quotato addirittura 33.