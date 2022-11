Ancelotti ne prende uno e molla l’altro: alla Juventus con una magia

Ancelotti ne prende uno e molla l’altro, il tecnico del Real Madrid un estimatore del giocatore che non ha intenzione di rinnovare.

La Francia ha risposto presente. La selezione allenata da Didier Deschamps non ha tradito le attese nell’esordio mondiale contro l’Australia, travolta 4-1 dopo essere andata in svantaggio dopo neanche dieci minuti. Sugli scudi c’è finito Adrien Rabiot: una buona notizia per i tifosi juventini e per Massimiliano Allegri. Il centrocampista transalpino sta facendo bene anche con la sua nazionale. Ed è ormai un titolare inamovibile per il commissario tecnico della selezione campione del mondo in carica. Reduce da una stagione in chiaroscuro – sembrava che in estate dovesse essere ceduto in Inghilterra al Manchester United – l’ex Psg sta riuscendo a riscattarsi, rendendosi quasi indispensabile.

Tra i migliori in campo anche il terzino destro Benjamin Pavard, un possibile obiettivo bianconero nelle prossime sessioni di calciomercato. Il giocatore, attualmente di proprietà del Bayern Monaco, in una recente intervista ha fatto intendere che gli piacerebbe cambiare aria. Molto improbabile, dunque, che rinnovi il contratto in scadenza nel 2024.

Ancelotti ne prende uno e molla l’altro, se il Real va su Pavard potrebbe mollare Gusto

La Juventus è solo una delle tante estimatrici di Pavard. Il terzino titolare della Francia e del Bayern Monaco fa gola, oltre alle inglesi, anche alle due big spagnole, Real Madrid e Barcellona. Inizialmente si parlava solamente del Barça, da qualche giorno invece sembra si sia accodato anche il club campione d’Europa e di Spagna in carica. Carlo Ancelotti ha bisogno di rafforzarsi proprio in quel reparto e la prossima estate potrebbe convincere il club a tentare un’offensiva. In quel caso mollerebbe la pista Malo Gusto, il pari ruolo del Lione che sta seguendo con interesse anche la stessa Juventus. Nel frattempo la Signora osserva: che sia uno dei due il giocatore che prenderà il posto di Juan Cuadrado?