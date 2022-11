Poker stellare, 10 milioni a stagione: la Juventus deve dirgli addio

Sono sempre le voci di calciomercato a tenere banco in questa fase dell’anno, nonostante si stiano giocando i mondiali in Qatar.

Non potrebbe essere altrimenti, visto che tra l’altro l’Italia non partecipa alla maggiore competizione calcistica a livello planetario. I mondiali sono una grande vetrina ed è logico che molti guardano le partite con interesse, attenzionando magari giocatori meno conosciuti. I tifosi della Juventus tengono d’occhio i loro beniamini, che sono impegnati con le rispettive nazionali.

Per tornare a parlare di calcio giocato la Juventus dovrà attendere l’arrivo del nuovo anno. Ma gennaio non sarà solo il mese nel quale si ricomincia a giocare in serie A. Sarà anche il mese della riapertura del mercato, con i bianconeri che potrebbero anche mettere a segno qualche colpo per rinforzare la squadra. Ma la priorità dovrà essere data ai giocatori già in rosa, con qualche big che potrebbe essere in partenza.

Juventus, su Rabiot l’interesse di Arsenal e Chelsea

Ci sono alcuni elementi della rosa infatti che sono in scadenza di contratto e tra questi c’è Adrien Rabiot. Il centrocampista della Francia è stato un grande protagonista della vittoria all’esordio della sua nazionale in Qatar e la ribalta mondiale non fa altro che aumentare l’interesse di altri club nei suoi confronti. Per Allegri è un perno del suo undici titolare, ma le possibilità di una sua permanenza in futuro a Torino sono tutte da valutare. Come si legge su “Todo Fichajes” anche Arsenal e Chelsea sono pronte a inserirsi su Rabiot fiutando l’affare a costo zero e sono pronte a mettere sul piatto 10 milioni di euro a stagione. Una somma decisamente alta per la Juventus che sarebbe di fatto impossibile da pareggiare.