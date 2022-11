Goduria Juventus, innesto “stupefacente”: dai Mondiali per 20 milioni

Innesto stupefacente per la Juventus, un assist Mondiale da 20 milioni di euro: ecco il nuovo profilo seguito da Cherubini

Alla ricerca di un terzino, non solo destro ma anche sinistro, visto che pure Alex Sandro è in scadenza di contratto e dovrebbe dire addio alla fine della stagione. La Juventus si muove sul mercato e lo fa guardando con interesse anche alle prestazioni che potrebbero venire fuori dal Mondiale. In particolare, secondo quanto riportato da EuroSport, Cherubini potrebbe guardare all’Ecuador per un innesto da 20 milioni di euro.

Non sarà facile riuscire a prendere Estupinan, classe 1998, che al momento gioca nel Brighton agli ordini di Roberto De Zerbi. Un terzino di spinta, ideale per il 3-5-2 che Allegri ha disegnato nelle ultime uscite bianconere. Servirebbe un investimento sicuramente importante. E soprattutto servirebbe riuscire a battere una concorrenza spietata che vede tutte le squadre big della Premier League interessate al giocatore.

Innesto stupefacente, la Juve studia Estupinan

La Juve insomma studia quelle che potrebbero essere le possibili mosse per la prossima stagione e non solo. Estupinan potrebbe anche essere un innesto di gennaio, soprattutto se Allegri decidesse e chiedesse nel summit di mercato previsto la prossima settimana, che sia arrivato il momento di fare un investimento decisivo e importante sulle corsie esterne. A destra, così come vi abbiamo raccontato in questi giorni, i nomi che circolano sono quelli di Karsdorp e Holm con molta insistenza. Mentre a sinistra il sogno rimane comunque Grimaldo del Benfica che è in scadenza. Nomi, tanti, di prospettiva e non solo. La Juve si muove con decisione.