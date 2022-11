Nuovo attaccante per la Juventus: 7 milioni per la svolta

Il calciomercato della Juventus è un argomento molto caldo sul quale dibattere anche in questa fase dell’anno un po’ insolita.

Per la prima volta infatti i mondiali di calcio si stanno giocando in autunno e il campionato è già fermo, riprenderà solamente con l’arrivo del mese di gennaio. Sono diversi i calciatori della rosa di Allegri che son impegnati in Qatar in queste settimane, con il tecnico livornese che inevitabilmente già pensa alle prime sfide di un 2023 nel quale la sua squadra vuole essere protagonista.

In serie A il cammino sembrava essere compromesso dopo un inizio balbettante, ma nelle ultime sei gare giocate in serie A sono arrivati altrettanti successi che hanno fatto sì che la Juventus rimontasse velocemente in classifica, riuscendo a chiudere l’anno solare al terzo posto. Con tanta voglia di migliorarsi nel 2023, magari anche grazie a qualche nuovo tassello in arrivo.

Juventus-Milik, riscatto a fine stagione?

Oltre però a pensare ai nuovi arrivi la Juventus deve anche cercare di rinnovare gli accordi con i calciatori in scadenza e anche a chiudere un affare che per adesso non è stato ancora cristallizzato. Come ad esempio quello di Milik, arrivato in prestito con diritto di riscatto dal Marsiglia a sette milioni di euro. Una cifra senz’altro abbordabile considerato il valore del calciatore polacco, impegnato ai mondiali in questi giorni.

Come ha spiegato il giornalista Mirko Di Natale su Twitter ancora i due club non hanno parlato della chiusura della trattativa. Ad ogni modo il rendimento di Milik in bianconero è stato finora soddisfacente e il club potrebbe esercitare il diritto alla fine di questa stagione.