La Juve ‘ringrazia’ Bruno Fernandes: il domino è devastante

Calciomercato Juventus, dominio devastante con Bruno Fernandes. I bianconeri ringraziano il campione bianconero.

Quest’ultimo è da tempo uno dei profili più importanti del campionato inglese e rappresenta certamente uno degli elementi maggiormente cresciuti dopo aver lasciato l’Italia. Archiviata la parentesi alla Sampdoria, Bruno è divenuto centralissimo nel Manchester United, distinguendosi per prestazioni caratterizzate da qualità, assist e gol.

Il suo nome, a questo punto, potrebbe risultare centrale anche nei piani della Juventus, soprattutto alla luce degli ultimi aggiornamenti provenienti dalla penisola iberica. L’intreccio va a tangere quello che è il futuro anche di un altro elemento importantissimo e certamente annoverabile nello stesso corpus cui appartiene il su citato Bruno.

Ci riferiamo a Sergej Milinkovic Savic, centrocampista serbo della Lazio la cui situazione contrattuale è nota a tutti da tempo, così come altrettanto conosciuti sono gli interessi nati nei suoi confronti da parte di alcuni top club d’Europa.

Calciomercato Juventus, intreccio Milinkovic-Savic con Real Madrid e Manchester United

Tra questi si segnala certamente anche la Juventus, ben conscia però di un possibile intreccio che è stato in queste ore riferito da Record. Il portale portoghese parla infatti di uno scenario che tange Real Madrid e Manchester United. I Blancos sono da tempo sulle tracce di Sergej ma avrebbero individuato in Bruno Fernandes un ulteriore possibile elemento di qualità per rinsaldare lo scacchiere di Ancelotti.

In questo caso, l’ingerenza dei Real per il serbo verrebbe a svanire ma si genererebbe al contempo anche la possibilità di assistere ad un ulteriore scenario. Quello cioè di vedere i Red Devils fiondare proprio sul 21 di Sarri per ovviare alla possibile partenza in direzione Madrid dell’ex Sampdoria. Un vero e proprio intreccio che può favorire la Juventus ma anche complicare la strada. Staremo a vedere.