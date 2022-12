TV PLAY | Giù la maschera, back to Juventus: “Hanno contattato Marotta”

TV PLAY | Juventus, giù la maschera: arrivano conferme sulla questione Marotta che sarebbe stato contattato dai bianconeri

Non solo Del Piero, che sembra davvero vicino a un ritorno sperato per anni dai tifosi della Juventus. Ma in questa fase di rivoluzione, totale, dentro la società bianconera, ci potrebbe essere anche un altro clamoroso ritorno. Sì, perché sarebbe stato contattato Marotta, l’ex dirigente della Vecchia Signora adesso all’Inter dove ricopre il ruolo di amministratore delegato della società di Zhang.

Ve ne avevamo già parlato nella giornata di ieri. Adesso, Rudy Galetti, giornalista, ha confermato quanto scritto. E lo ha fatto nella diretta Twitch di calciomercato.it inonda su TV PLAY. Conferme, insomma: Ferrero, il nuovo presidente designato da Exor, sta cercando di muoversi con velocità e sta cercando di riportare a Torino gente che conosce l’ambiente e che saprebbe immediatamente come muoversi nelle segrete stanze della Continassa.

TV PLAY | Juventus, le parole di Galetti

“Da quello che mi hanno detto nelle varie valutazioni è stato contattato anche Marotta. Nella Juventus è stata una figura di riferimento, e possiamo dire che da quando non c’è più la curva della Juventus è stata in discesa e quella dell’Inter in crescita. Fuori di dubbio l’impatto che ha avuto. Nelle varie valutazioni la Juventus ha ricontattato Marotta per capire eventuali margini per riportarlo a Torino. Il contatto può rimanere tale o avere sviluppi successivi”. Queste le parole del giornalista durante il confronto in diretta. Una situazione che è tutto in divenire e che potrebbe portare, evidentemente, a qualcosa di importante nelle prossime settimane.

Marotta all’Inter ormai è davvero un punto di riferimento. Sa fare alla grande il proprio mestiere e sa gestire le varie situazioni che si possono venire a creare. Non c’è dubbio che sarebbe un grosso colpo per la Vecchia Signora. La rivoluzione praticamente è in atto da un paio di giorni. E potrebbe portare a degli sviluppi straordinari.