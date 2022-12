Rilancio lampo, Juventus inerme: affare low cost in frantumi

Calciomercato Juventus, adesso l’affare low cost potrebbe essere un problema per una squadra ai vertici pronta a rilanciare: i dettagli.

Si è parlato a lungo dell’interesse dei bianconeri nei confronti di un profilo in scadenza in Inghilterra. Il difensore turco è già uno dei favoriti ma adesso potrebbe esserci il rilancio di un altro club ai vertici che potrebbe convincerlo definitivamente.

Stando alle ultime indiscrezioni, riportate da ‘Fichajes’, dopo l’inizio di stagione decisamente sotto le aspettative dell’Atletico Madrid, il club del Cholo Simeone potrebbe andare incontro ad una già impostata rifondazione. Uno dei primi colpi potrebbe essere un centrale difensivo.

Calciomercato Juventus, Atletico pronto a chiudere Soyuncu

Il difensore turco del Leicester andrà in scadenza con il club inglese e adesso diventa una pedina fondamentale per alcune big alla ricerca di rinforzi. Tra queste, in prima linea, figura proprio la Juventus ma, come dicono i colleghi spagnoli, se l’Atletico dovesse rilanciare per il giocatore, la squadra bianconera non potrà più fare niente perché non avrebbe slot per gli extracomunitari e potrebbe prenderlo soltanto gratuitamente a fine stagione.

Secondo l’indiscrezione la ‘rifondazione’ dell’Atletico potrebbe però partire già a gennaio con il turco come uno dei primi acquisti sicuri. Staremo a vedere cosa succederà. Intanto i bianconeri studiano nuove mosse con il sempre vivo desiderio di potenziarsi sulle fasce.