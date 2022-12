Calciomercato, intrigo spagnolo: mollato dalla Juventus

Calciomercato Juventus, un’altra squadra si muoverebbe per il laterale e adesso i bianconeri potrebbero cambiare rotta: i dettagli.

Non solo la Juventus. L’esubero di Ancelotti adesso potrebbe diventare obiettivo concreto anche di altri club.

Precedentemente si era parlato di un interesse della Roma, oltre che della Juventus in Serie A, il club giallorosso lo valuterebbe come alternativa Karsdorp, ma l’ultima suggestione lo vedrebbe, nuovamente, in Spagna. Stando a ‘Tuttojuve.com’, in Liga un’altra squadra sarebbe interessata ad Odriozola.

Calciomercato Juventus, Athletic Bilbao su Odrizola

Ormai esubero al Real Madrid, Ancelotti non l’ha praticamente mai utilizzato in questa stagione, per il laterale spagnolo si erano aperte diverse piste per il futuro. Dal ritorno in Italia, vista la buona esperienza con la Fiorentina, fino, appunto, alla possibilità di scegliere nuovamente l’estero.

Secondo l’indiscrezione, ora, l’Athletic Club noto anche come Athletic Bilbao avrebbe già inserito il nome di Odriozola come priorità e pertanto, nonostante l’interesse dei bianconeri, adesso il club spagnolo sembra in pole per chiudere l’operazione. La stessa Juve, come scrivono da ‘Tuttojuve’ sembrerebbe aver diminuito l’interesse per il giocatore. Staremo a vedere quale squadra avrà la meglio sull’operazione, tenendo presente che, comunque, lo spagnolo lascerà a prescindere il Real Madrid visto il poco spazio accumulato in questa stagione in corso.