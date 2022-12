Epilogo alla de Ligt, Juventus tradita di nuovo: Cherubini travolto

Calciomercato Juventus, proseguono i rumours legati alle mosse della “Vecchia Signora”. L’intreccio con il Bayern è immediato.

Si prospetta una sessione invernale di calciomercato intelligente per la Juventus, con Cherubini che proverà a puntellare diverse zone del campo concludendo affari a costi relativamente ridotti.

Oltre all’acquisto di un vice Cuadrado all’altezza, i bianconeri si stanno muovendo con una certa insistenza anche in difesa. L’acquisto di un centrale potrebbe rendersi necessario alla luce delle prestazioni non esaltanti di Bonucci e Gatti. Anche in questo caso, però, non saranno conclusi investimenti a cifre folli, e si proverà a sfruttare il mercato di gennaio per cominciare a ragionare su più tavoli. Sotto questo punto di vista, occhio all’evolvere della situazione legata a N’Dicka, che da tempo è finito nei dossier della “Vecchia Signora”.

Calciomercato Juventus, anche il Bayern Monaco su N’Dicka

Legato all’Eintracht Francoforte da un contratto in scadenza nel 2023 che non è stato ancora rinnovato, N’Dicka fa gola a diversi club in giro per l’Europa. In Italia, ad esempio, oltre alla Juventus hanno effettuato sondaggi esplorativi per il difensore transalpino anche Roma ed Inter. N’Dicka, però, ha diversi estimatori anche in altri campionati. L’Arsenal è da tempo sulle sue tracce, così come il Barcellona ed il Psg.

Secondo quanto riferito da Sky.de, però, nelle ultime ore anche il Bayern Monaco avrebbe cominciato ad effettuare sondaggi esplorativi per capire la fattibilità dell’operazione. Complice l’addio sempre più probabile di Pavard, infatti, i bavaresi sono alla ricerca di un profilo importante con cui rinforzare l’organico. Stando così le cose, non è escluso che possa materializzarsi la stessa situazione che ha portato de Ligt a vestire la maglia del Bayern. Scenario che chiaramente la Juventus vuole scongiurare: staremo a vedere come evolverà la situazione.