Calciomercato Juve e Milan, fumata nera definitiva: Allegri ci crede ancora

Anche in questa fase dell’anno ci sono tante voci di calciomercato che riguardano la Juventus e le sue mosse nel corso del 2023.

L’anno che sta per arrivare rappresenterà un punto di svolta per il club bianconero. Dopo le dimissioni dell’intero cda e del presidente Agnelli infatti arriverà al timone della Juventus un nuovo gruppo dirigenziale chiamato a far sì che la squadra di Allegri possa tornare presto a vincere. I tifosi sanno benissimo che non sarà semplice, ma l’obiettivo a cui tendere non è cambiato.

Il tecnico livornese a sua volta sa di avere una rosa di spessore, con alcuni elementi che ancora non hanno dato il loro contributo per via degli infortuni – basti pensare a Chiesa o Pogba – per cui sognare è lecito. Certo il gruppo dovrà essere bravo ad estraniarsi da tutte le vicende extra-campo. Diverso invece è il discorso legato al calciomercato. A gennaio arriverà qualcuno oppure no? Probabilmente ogni discorso sarà rimandato alla prossima estate.

Calciomercato Juventus, l’Arsenal dice no ad Asensio

Negli ultimi anni la Juventus ha seguito con attenzione la lista dei futuri parametri zero. Quei giocatori che sono in scadenza di contratto e che potranno essere ingaggiati senza spendere nemmeno un euro per il loro cartellino. Tra questi c’è anche l’attaccante spagnolo Asensio del Real Madrid, giocatore che vorrebbe avere più spazio e che per questo motivo è intenzionato a cambiare aria. Tra le diverse pretendenti però sembra essercene una che si è tirata fuori. “El Nacional” infatti spiega come l’Arsenal non sembra avere intenzione di effettuare alcuna offerta per Asensio, al contrario di quanto si diceva appena qualche giorno fa. C’è dunque ancora speranza per un suo approdo in Italia?