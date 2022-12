Accordo a un passo con il Dortmund: Juventus tagliata fuori

Accordo ad un passo con il Borussia Dortmund: il giocatore, seguito anche dalla Juventus, avrebbe preso la sua decisione. Cherubini tagliato fuori

Ora, c’è da dire che in un altro momento che qualunque giocatore avesse il sentore di essere nei radar della Juventus, avrebbe sicuramente aspettato prima di decidere dove andare a giocare. Il fascino della Vecchia Signora è sempre stato qualcosa di indescrivibile e fino alla scorsa estate è stato così: perché se non ti chiami Juve, se non trasmetti emozioni, Pogba non ritornerebbe e Di Maria sceglierebbe il Barcellona, ad esempio.

Forse adesso, dopo tutto quello che è successo e ci riferiamo ovviamente alle dimissioni dell’intero consiglio di amministrazione, qualcosa è cambiato. Ed è forse da leggere in questo modo il quasi accordo, secondo quanto riportato da Sky Sport tedesco, che un giocatore nel mirino di Cherubini avrebbe trovato col Borussia Dortmund.

Accordo ad un passo, Bensebaini rimane in Bundesliga

Il profilo è quello dell’algerino Ramy Bensebaini, giocatore del Borussia Monchengladbach in scadenza di contratto, che la Juventus aveva messo nel mirino per la prossima stagione. Lui però sembra destinato a rimanere in Bundesliga, visto che i gialloneri avrebbero raggiunto la quasi fumata bianca. Non si sa ancora se per gennaio o per la prossima stagione e questo, evidentemente al momento interessa poco, ma sembra tutto fatto.

L’esterno difensivo era monitorato in Italia anche dall’Inter ma avrebbe deciso di rimanere in un campionato che conosce con un club che lo farà sicuramente lottare per qualcosa di diverso rispetto a quello che fa al momento. Insomma, una pista bruciata. E forse possiamo collegarla, ma è una supposizione, al momento storico che la Vecchia Signora sta vivendo. Che non è dei più semplici da affrontare.