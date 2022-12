Blitz dopo i Mondiali: l’Inter beffa la Juve con una mossa

Calciomercato Juventus, la sfida con l’Inter continua a caracollare l’attenzione mediatica: l’incontro che potrebbe decidere tutto.

Salvo clamorosi colpi di scena, si prospetta una campagna trasferimenti ragionata per la Juventus in ottica invernale. Alla luce delle vicende societarie, infatti, è molto difficile che i bianconeri riescano a mettere a segno un colpo da novanta, a meno che non si smuova qualcosa sul fronte cessioni.

Le priorità in casa bianconera sono molteplici. Dall’acquisto di un vice Cuadrado al possibile innesto in difesa, Cherubini sta battendo diverse piste per approfondire quella più congeniale per Max Allegri. Visto il rendimento piuttosto altalenante di Di Maria, poi, è quasi impossibile che El Fideo possa continuare la sua esperienza all’ombra della Mole. Ragion per cui, in ottica estiva, la “Vecchia Signora” sarà chiamata ad un ulteriore sforzo per acquistare un esterno offensivo in grado di saltare l’uomo e creare la superiorità numerica.

Calciomercato Juventus, incontro Inter-Thuram: le ultime

Caratteristiche che rendono Thuram, ad esempio, un vero e proprio attaccante moderno. Pur essendo impiegato molto spesso da punto di riferimento centrale, infatti, al figlio d’arte piace molto svariare su tutto il fronte offensivo, per ritagliarsi spazi importanti.

Seguito con molta attenzione sia dalla Juventus che dall’Inter, i discorsi per l’acquisto dell’attaccante del Borussia Monchengladbach saranno approfonditi dopo la fine dei Mondiali. Come riferito da calciomercato.com, infatti, Marotta sarebbe intenzionato ad incontrare l’entourage di Thuram per provare a chiudere la partita in ottica estiva. Legato al club tedesco da un contratto in scadenza nel 2023, il francese non ha manifestato alcun interesse a continuare la sua esperienza in Bundesliga con la maglia del Borussia e sarebbe ormai propenso a cambiare aria.

L’Inter intende mettere la freccia per assicurare a Simone Inzaghi un’altra freccia con cui rimpolpare il proprio reparto offensivo.