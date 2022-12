Calciomercato Juventus, Allegri accontentato: firma entro fine anno

Calciomercato Juventus, accontentato Massimiliano Allegri: entro la fine dell’anno la firma sul contratto. C’è la volontà da parte di tutti

C’è un elemento dentro la Juventus che con il carisma del grande giocatore si è presto il ruolo di vicecapitano e che è diventato un punto fermo della squadra. Oltre che un riferimento per i compagni.

Allegri lo manda sempre in campo, in ogni zona, anche in mezzo, nonostante il suo ruolo sia fondamentalmente quello di esterno difensivo. Ma le sue qualità tecniche sopra la media e la sua intelligenza tattica gli permettono di giostrare anche più avanti, a centrocampo. E pure il Brasile di Tite ha deciso di impiegarlo così, durante il Mondiale: partiva a sinistra o a destra, ma poi si accentrava alzando il proprio raggio d’azione e andandosi a prendere i palloni che uscivano dalla difesa. Insomma, Danilo è un tuttofare. E tutto quello che fa lo fa bene. Per questo la Juve lo blinda.

Calciomercato Juventus, Danilo rinnova

Il suo contratto con i bianconeri scade il 30 giugno del 2024. Ma stando alle informazioni riportate da TuttoSport in edicola questa mattina il rinnovo non dovrebbe tardare ad arrivare.

Due anni in più, con Allegri che sorride per questo. Da entrambe le parti c’è la volontà di mettere nero su bianco velocemente. Già entro l’anno dice il quotidiano torinese. Quindi, in poche parole, appena Danilo tornerà dalle vacanza concesse dopo il Mondiale in Qatar, dovrebbe sedersi a tavolino e apporre quella firma che tutti vogliono. Sarà un punto fermo della Juventus il brasiliano anche nelle prossime stagioni. Un elemento fondamentale nello scacchiere tattico di Massimiliano Allegri. Diventato imprescindibile per quello che riesce a fare in campo e per quello che riesce a trasmettere alla squadra. Sì, una bella notizia.