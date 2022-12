Ottovolante Pogba, Juventus rianimata: cambia di nuovo tutto

Juventus, nuovo colpo di scena sulla data del possibile rientro di Paul Pogba, che sta tenendo con il fiato sospeso i tifosi bianconeri.

Fiore all’occhiello della passata campagna acquisti, fino ad ora il secondo matrimonio tra Pogba e la Juventus si sta rivelando un fallimento totale.

Il centrocampista francese, a causa dei numerosi infortuni che lo hanno letteralmente falcidiato, fino a questo momento non ha collezionato neanche una presenza. Il problema al menisco palesatosi in estate e che si decise in un primo momento di operare chirurgicamente ha rappresentato la prima spada di Damocle sul ritorno in campo del “Polpo”. Le numerose ricadute hanno poi contribuito a rallentare ulteriormente il tabellino di marcia. Le parole di Allegri negli istanti immediatamente nella pancia dell’Emirates Stadium al fischio finale della gara contro l’Arsenal erano poi risuonate in maniera lapidaria.

Juventus, provino positivo per Pogba: il “Polpo” punta il Napoli

“Non posso sbilanciarmi sul recupero di Pogba: non so né come né quando rientrerà, non ha fatto neanche un metro di corsa“. Così aveva chiosato Allegri.

A distanza di qualche giorno, trapela maggiore ottimismo in casa Juve. Secondo quanto riferito da Tuttosport, infatti, il ritorno di Pogba sul campo è stato piuttosto positivo, stando a spifferi di corridoio. Dopo la lunga degenza trascorsa tra palestra e piscina, il fatto che il francese sia ritornato a saggiare l’erba non era affatto scontato. Progressi che non possono essere sottovalutate, ma dai quali è impossibile provare a stilare una tabella di marcia precisa.

Nel caso in cui Pogba dovesse continuare a lanciare buoni segnali, la mezzala transalpina potrebbe anche essere convocato per la sfida contro il Napoli, in programma il 13 gennaio: match dal sapore speciale, nella misura in cui potrebbe fungere da spartiacque per la stagione della Juventus.