Calciomercato, dal Psg alla Juventus: fa tutto Elkann

Continuano ad accumularsi i rumors di calciomercato di una Juventus che nel 2023 vuole essere come al solito grande protagonista.

Che sia in Italia o in Europa, non cambiano gli obiettivi di una squadra che ha sempre voglia di vincere per arricchire la bacheca del club e far gioire i propri supporters. Certo c’è tanto lavoro da fare, sia sul campo che dal punto di vista dirigenziale.

La proprietà Juve ha fatto già un passo avanti in queste ultime ore nominando i membri del nuovo cda che prendono dunque il posto di quelli dimissionari. A loro il compito di aprire una nuova era calcistica, fatta possibilmente di trionfi in bianconero. Gennaio sarà un mese chiave. Perché si tornerà a giocare in campionato ma anche perchè riaprirà ufficialmente il calciomercato. Con alcuni movimenti che sembrano esserci all’orizzonte. Affinchè la rosa di Allegri possa essere sempre più competitiva e performante.

Juventus, le novità nell’area sportiva legate a Scanavino

Attenzione però anche a quanto potrebbe accadere in ambito dirigenziale. Il giornalista Nicola Balice ha spiegato su Twitter come “molto ruoterà attorno al futuro di Scanavino. Restando a lungo, spazio a un ds puro e di grande esperienza: in prima fila (per ora) Campos, Petrachi (corteggiato da uno dei fondi più ricchi in corsa per la Samp) e Massara”. Campos del Psg dunque torna in corsa.

E i cambiamenti dell’area sportiva? Molto ruoterà attorno al futuro di #Scanavino. Restando a lungo, spazio a un ds puro e di grande esperienza: in prima fila (per ora) #Campos, #Petrachi (corteggiato da uno dei fondi più ricchi in corsa per la #Samp), #Massara. #Juve (parte 1) — Nicola Balice (@NicolaBalice) December 26, 2022

“Cherubini? Verso l’addio ma non è fuori dai giochi al 100%, nel frattempo resta lui l’uomo al fianco di Allegri che sarà almeno fino a giugno il punto di riferimento designato dell’area sportiva. Sullo sfondo (per ora) altre candidature, da Giuntoli in poi” ha scritto ancora. “Ma se poi Scanavino dovesse tornare nel breve-medio periodo a occuparsi principalmente di Gedi, entrerà nel vivo la corsa a un altro ad con un ds di profilo diverso (vedi Manna o Rossi): in tal caso, primo nome è sempre quello di Marotta, Carnevali alternativa” ha spiegato.