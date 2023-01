“Questo è il massimo”: Conte riaccende il caso, la Juventus prende nota

Calciomercato Juventus, le parole di Antonio Conte dopo la sconfitta patita dal Tottenham contro l’Aston Villa non passano inosservate.

La Juventus si prepara al nuovo anno con la consapevolezza di dover trovare quella continuità di rendimento maturata soltanto nel segmento conclusivo della prima parte di stagione. Le sei vittorie consecutive hanno decisamente ringalluzzito anche la posizione di Max Allegri, confermato in pompa magna anche dal nuovo corso dirigenziale.

Al tecnico livornese spetterà il compito di traghettare la compagine bianconera in un periodo di transizione della sua storia recente. Legato alla Juventus da un contratto da circa 9 milioni di euro a stagione, poi, il filo diretta che lega Allegri alla “Vecchia Signora” sembra essere per forza di cose piuttosto saldo. L’attuale allenatore della Juve, del resto, era stato difeso a spada a tratta da Andrea Agnelli anche nei momenti di maggiore difficoltà. Elkann, al momento, non ha alcuna intenzione di mettere mano ad un ribaltone in panchina che rappresenterebbe un bagno di sangue per le casse di “Madama”. Tuttavia, nel caso in cui i risultati non dovessero arrivare, e Milik e compagni non riuscissero a conquistare gli obiettivi minimi stagionali, un riassetto della guida tecnica non sarebbe da escludere a priori.

Calciomercato Juventus, Conte e le prospettive future del Tottenham

Preambolo che spiega in modo sufficiente il motivo per il quale nelle ultime ore sia ritornato a circolare in orbita Juve – sia pur non in maniera convinta – il profilo di Antonio Conte. Il tecnico salentino, del resto, non ha ancora rinnovato il suo contratto con il Tottenham in scadenza nel 2023, a dispetto proposta di ingaggio allettante messa sul piatto dagli Spurs. Questioni di prospettive future ed interventi sul mercato, per adesso, hanno fatto sì che non fosse suggellata la fumata bianca relativa al prolungamento.

A margine della sconfitta (0-2) maturata al cospetto dell’Aston Villa, poi, le dichiarazioni rilasciate da Conte in merito alle prospettive future del club non sono passate sotto silenzio. Ecco quanto riferito ai microfoni della BBC: “Voglio essere onesto, voglio essere molto chiaro. Al club ho riferito le mie opinioni: i tifosi meritano il meglio. Forse rimanere quinti è il massimo, forse sesto, settimo, quinto o quarto: questo è il massimo.”