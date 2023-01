Calciomercato Juventus, lo prendono a gennaio: Conte ha accettato

Il calciomercato della Juventus sarà un argomento di grande discussione nella tifoseria bianconera nel corso di questo 2023.

Gennaio è appena iniziato e sarà un mese molto importante per la squadra di Allegri. Chiamata ad una seconda parte della stagione da protagonista. L’obiettivo è quello di portare a casa almeno un successo. Ma riapre anche la finestra di trasferimenti invernali e il focus di molti è rivolto ad acquisti e cessioni.

Cosa succederà nelle prossime settimane in casa bianconera? Difficile dirlo, di sicuro non si rimarrà certo con le mani in mano ad aspettare le mosse della concorrenza. L’obiettivo della dirigenza è quello di avere una squadra sempre più forte e ambiziosa, che possa farsi largo in Italia e in Europa. Per questo motivo è lecito attendersi qualche innesto low cost già in questa finestra di gennaio, rimandando poi i maggiori investimenti alla prossima estate. Quando si potrà attingere anche alla lista dei futuri svincolati, che ormai ogni fine stagione offre delle golose occasioni delle quali approfittare.

Juventus, anche il Tottenham cerca un esterno

Nel frattempo però bisogna colmare al più presto una lacuna nell’organico, quella legata al terzino destro. Con Danilo utilizzato spesso come centrale, Allegri ha potuto contare su Cuadrado e De Sciglio. Il primo non è un terzino di ruolo, il secondo è stato spesso frenato dagli infortuni.

Ecco perchè a gennaio la Juventus deve cercare di trovare un terzino destro che possa essere poi un titolare anche negli anni a venire. Da Fresneda ad Hateboer, passando per Karsdorp, sono tanti i nomi che si stanno facendo come possibili acquisti. Attenzione però a gennaio alla concorrenza del Tottenham di Antonio Conte, che pure cerca un laterale visto che è intenzionato a cedere Emerson Royal, ormai ultimo nelle gerarchie del tecnico come alternativa ai titolari. Gli Spurs potrebbero aver appuntato sul loro taccuino gli stessi obiettivi dei bianconeri…