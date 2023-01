Calciomercato Juventus, ha stregato Allegri: fumata bianca sempre più vicina

Calciomercato Juventus, il tecnico livornese ha deciso di tenerlo in considerazione: il rinnovo è a un passo.

La Juventus sta per inaugurare un nuovo corso, dalle linee programmatiche ben precise. Che saranno sicuramente illustrate – almeno in parte – nel prossimo Consiglio d’amministrazione, fissato per il prossimo 18 gennaio. Un CdA importante, per non dire storico, visto che vedrà l’insediamento di una dirigenza completamente nuova.

Prima di tutto bisognerà sanare i bilanci. Sarà una gestione attenta i conti, la prossima, per evitare di incappare negli stessi problemi che hanno portato alle dimissioni dell’ormai ex presidente Andrea Agnelli e degli altri vecchi dirigenti. Impossibile, dunque, assistere ad un mercato faraonico nei prossimi giorni, sulla falsariga di quello dello scorso anno. La Juventus manterrà un profilo basso, limitandosi a fare degli aggiustamenti allo scopo di tappare quelle falle segnalate da Massimiliano Allegri. Si comprerà solamente se si riuscirà a cedere qualcuno: questo sembra essere il leit motiv del club bianconero.

Calciomercato Juventus, incontri positivi per Huijsen

Nel frattempo, però, la società punta a valorizzare i suoi giovani. Quelli che si stanno mettendo in mostra negli ultimi mesi e che sono stati protagonisti della rimonta in campionato. Parliamo ovviamente dei vari Aké, Iling Junior, Fagioli e Miretti. Ma non solo.

Nuovi contatti positivi tra la #Juventus e l’entourage di #Huijsen sul fronte rinnovo. Parti al lavoro per definire un incontro nei prossimi giorni, ma i discorsi procedono nella direzione giusta 💎🇳🇱 @GoalItalia — Romeo Agresti (@romeoagresti) January 2, 2023

Massimiliano Allegri si è convinto che la rinascita deve passare anche da loro e non è un caso che il loro minutaggio sia aumentato in maniera considerevole da ottobre in poi. L’allenatore livornese ha voluto dare fiducia a diversi ragazzi della Juventus Nex Gen anche nelle amichevoli più recenti ed alcuni di loro hanno davvero fatto una bella impressione. Tra questi c’è anche il classe 2005 Dean Huijsen, tra i migliori in campo nel test contro il Rijeka. E per questo la Juventus ora punta a blindarlo, visto che ha il contratto in scadenza nel 2024. Secondo il giornalista Romeo Agresti, ci sono stati contatti positivi con il suo entourage per il rinnovo. E nei prossimi giorni potrebbe essere definito il tutto.