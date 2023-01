Treno in corsia, stagione da urlo e blitz Juventus: sliding doors clamorosa

Treno in corsia, una stagione da urlo e il blitz della Juventus che potrebbe andare in porto. Ecco quello che potrebbe succedere a gennaio

Esterni cercasi in casa Juventus. E lo sappiamo benissimo quali sono gli obiettivi bianconeri per la prossima stagione. Ma non solo per l’anno prossimo, perché degli sviluppi ce ne potrebbero essere anche in questa sessione di mercato.

Parliamo di un nome che Cherubini e Allegri hanno messo nel mirino da un poco di tempo: Grimaldo del Benfica, in scadenza di contratto, è un profilo che piace e anche molto dalle parti della Continassa. I lusitani vorrebbero rinnovare l’accordo con il giocatore ma a quanto pare lo stesso vorrebbe trovare nuovi stimoli. Come ribadito è cercato non solo dalla Juve, ma anche dalle big spagnole e pure qualche club di Premier League ci ha fatto più di un pensiero. Tutti però per la prossima stagione, a parametro zero ovviamente. Ma secondo AS ci potrebbero essere degli sviluppi anche in questa sessione di mercato.

Calciomercato Juventus, Grimaldo subito

Sì, il Benfica potrebbe decidere di cederlo subito, capendo di non avere nessuna possibilità di rinnovo. Ad una cifra ovviamente abbordabile per tutti i club, visto che i portoghesi non possono di certo chiedere la luna per un giocatore in scadenza.

Eccola insomma l’occasione di mercato che potrebbe sbloccare la Juventus. Un’occasione importante per un giocatore importante e che nella mente di Allegri dovrebbe pendere il posto di Alex Sandro, esterno in scadenza, che non dovrebbe ricevere nessuna offerta di rinnovo. Anche in questo caso però condizionale d’obbligo: nei giorni scorsi è venuta fuori la notizia della richiesta del tecnico di un rinnovo annuale. Ma al momento è tutto fermo.