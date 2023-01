Voti Juventus-Monza 2-1, Chiesa alla Del Piero: doppia bocciatura

By

Voti Juventus-Monza 2-1 e pagelle: è appena finita la partita di Coppa Italia a Torino. Come hanno giocato i ragazzi di Allegri.

La partita di Coppa Italia appena disputatasi all’Allianz Stadium di Torino ha visto scontrarsi i bianconeri contro la squadra neopromossa Monza. Una sfida molto combattuta che è terminata sul risultato di 2-1. Ecco, di conseguenza, le pagelle dei ragazzi scesi in campo questa se giocato i ragazzi scesi in campo, scelti da mister Allegri. Da tenere in considerazione l’euro gol di Federico Chiesa.

Voti Juventus-Monza 2-1 e pagelle: la risolve Chiesa

Una sfida sofferta che ha visto la giocata del fuoriclasse finale. Federico Chiesa è tornato dimostrando, come sempre, di poter far la differenza. Un gol pazzesco che ricorda da vicino quelli del capitano Alessandro Del Piero. Stadium impazzito per il numero 7 bianconero. Le pagelle del match