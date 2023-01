Rivolta Juventus, popolo bianconero in piazza: cosa sta succedendo

Rivolta Juventus, il popolo bianconero alza la voce e si starebbe organizzando per una manifestazione. Cresce il malcontento dopo la penalizzazione

La penalizzazione ha fatto male. Non tanto perché se ci sono stati degli illeciti è giusto che la giustizia faccia il proprio corso. Ma il punto è un altro: il fatto che ha pagare è stata solamente la Juventus. Come se i bianconeri avessero fatto tutto da soli. Anche le plusvalenze.

Ovviamente più passa il tempo e più si avvicina quello che tutti aspettano, le motivazioni che hanno portato alla clamorosa penalizzazione di 15 punti che di fatto ha chiuso in anticipo il campionato della squadra di Allegri. Impossibile pensare a una rimonta, sono troppe le squadre che dovrebbero praticamente finire di giocare, ma è sicuramente importante rimanere lì, a galla, qualora il ricorso che la Juve ha già preannunciato dovesse andare a buon fine. Insomma, non mollare. Non mollare nemmeno per i tifosi bianconeri, che hanno deciso di alzare la voce e se fino al momento lo hanno fatto in massa disdicendo gli abbonamenti a DAZN e a Sky, adesso potrebbero anche scendere in piazza.

Rivolta Juventus, popolo in piazza

La prima pagina di TuttoSport di questa mattina è emblematica. C’è il popolo della Juventus che festeggia lo scudetto ma c’è anche il titolo che spiega quello che potrebbe succedere nei prossimi giorni.

Decine di migliaia di tifosi si starebbero organizzando per scendere in piazza e protestare contro “l’ingiustizia” che la Juve ha subito dalla procura federale. E sarebbe anche pronta, inoltre, una class action. Insomma non si arretra di un centimetro. Ne va della storia della Juventus più che della stagione.