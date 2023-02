Beffa atroce Juventus: “Pogba ai titoli di coda”

Per la Juventus arriva un’altra grande beffa: questa volta il protagonista è Paul Pogba, arriva la sentenza

Anche il calciomercato invernale si è chiuso e per la Juventus non è arrivato nessun rinforzo, ma solo la cessione di Weston McKennie al Leeds United.

La nuova società non ha voluto fare sforzi in questo mese di sessione invernale, rinviando le eventuali trattative alla prossima estate. La squadra a disposizione di Massimiliano Allegri rimarrà questa. Da sottolineare, però, il recupero di giocatori che nella prima parte di stagione non si erano visti o solo a sprazzi. Allegri ha ritrovato Federico Chiesa che deve ancora recuperare la condizione ottimale per tornare ad essere il giocatore spaccapartite che tutti ci ricordiamo. Rientra anche Dusan Vlahovic che non gioca una partita con la Juventus ormai da prima del Mondiale in Qatar. Alle prese con la pubalgia, il serbo è stato notevolmente condizionato in questi mesi e anche il suo Mondiale con la Serbia non è andato come sperava. Adesso è pronto a scendere in campo nella gara di questa sera all’Allianz Stadium contro la Lazio (valevole per i quarti di finale) in Coppa Italia, proprio al fianco di Chiesa. Allegri ha ritrovato in gruppo anche Paul Pogba ma il francese ha una situazione ben diversa dagli altri due citati in precedenza.

Calciomercato Juventus, Pogba: “Titoli di coda”

Pogba non ha ancora mai giocato una partita in questa stagione, a causa dei continui problemi al ginocchio che lo hanno costretto a saltare anche il Mondiale in Qatar.

Dopo mesi di assenza dal campo, il francese è tornato a disposizione di Massimiliano Allegri e nell’ultima gara di campionato contro il Monza era in panchina. L’allenatore toscano, però, ha preferito puntare su altri giocatori, rinunciando proprio a Paul Pogba. Il centrocampista dovrà rinviare il suo esordio stagionale. La situazione Pogba è molto complessa e difficile da gestire per la Juventus. La società in estate ha fatto di tutto per riportarlo a Torino, sperando in una sua condizione fisica diversa da quella che si è poi manifestata. Il francese ex Manchester United era tornato per prendere in mano il centrocampo bianconero. Alla fine, però, sono stati i giovanissimi come Miretti e Fagioli a prenderne le redini, contribuendo alla ripresa della squadra, se pur momentanea. In merito al futuro di Pogba si è espresso il giornalista di ‘Sky Sport’ Alessandro Bonan che è stato piuttosto secco e deciso: “Ho il sospetto che Pogba sia arrivato ai titoli di coda con la Juventus”.