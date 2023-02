Sentenza ribaltata, la mossa della Juventus: contrattacco Chiné, penalizzazione record

Juventus, la società bianconera vuole ribaltare la sentenza. Ma Chiné è pronto al nuovo filone e chiederà una penalizzazione record

Il ricorso della Juventus, dopo aver letto le motivazioni del meno quindici in classifica, dovrebbe essere ormai pronto. Nei prossimi giorni verrà ufficialmente presentato e allora si capirà quali e quante saranno le possibilità di riavere indietro quello che la giustizia sportiva ha tolto.

Secondo il Corriere dello Sport in edicola questa mattina la via che i legali bianconeri hanno intrapreso è segnata: si punterà sul vizio di forma per ribaltare quello che la procura federale ha inflitto alla squadra di Allegri. Che dopo una reazione, a caldo, contro l’Atalanta, sicuramente importante, ha pagato a caro prezzo sotto l’aspetto mentale la delusione di essere fuori da tutti i giochi. Comunque, la mezzanotte, non sembra purtroppo essere ancora arrivata per la Juve. Sì, perché Chiné starebbe lavorando su un altro filone d’inchiesta. E potrebbe chiedere una penalizzazione da record.

Juventus, la richiesta di Chiné

Si starebbe lavorando sul nuovo filone stipendi, agenti e società partner. Insomma, un’altra inchiesta e da quanto filtra sempre secondo il quotidiano romano, nella migliore delle ipotesi la richiesta potrebbe essere di un meno venti punti in classifica.

Se così fosse, ed è anche abbastanza evidente, l’obiettivo diventa quello di mandare la Juventus in Serie B. Perché ovviamente qualora venissero comminati altri 20 punti adesso, in pieno campionato, e con la classifica che conosciamo purtroppo tutti a memoria, la situazione diventerebbe tragica per i colori bianconeri. Insomma, come detto, la mezzanotte ancora non è arrivata.