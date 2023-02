Juventus, furia Allegri contro Di Maria: cosa è successo

Juventus, una reazione che non è passata inosservata ai tanti tifosi: cosa è successo con Di Maria: i dettagli del caso.

Ieri sera c’è stato un match importante per i bianconeri, una vittoria sul rotto della cuffia contro una squadra in grande forma, la Lazio di Sarri. La Juventus si è qualificata in semifinale grazie ad un bel gol di Bremer. Ma sui social non è passata indifferente la reazione di Allegri nei confronti di un top player in campo.

Come si può vedere, infatti, nel video rilasciato sulla pagina Instagram di Sport Mediaset, mister Allegri è vistosamente arrabbiato per un azione sbagliata proprio dal campione del mondo, Angel Di Maria.

Di Maria sbaglia e Allegri va su tutte le furie | La reazione è virale

Un video che è già diventato virale nelle pagine social dei bianconeri. La reazione del mister è anche uno spirito d’appartenenza per alcuni tifosi, entusiasti di questo atteggiamento viscerale che rappresenta la vera passione, appunto, con intensità che si ha durante la partita.

Certamente episodi che iniziano e finiscono subito. L’azione sbagliata dal top player bianconero Angel Di Maria ha fatto infuriare per qualche secondo mister Allegri che non è passato quindi inosservato ai tifosi presenti sulle tribune. Una partita finita nel migliore dei modi con un cinico 1 a 0 che ha permesso, come sappiamo, ai bianconeri di passare il turno e di qualificarsi per la semifinale della competizione. Ad aspettarli ci sarà l’Inter. Una sfida cruciale che consolida uno degli obiettivi prioritari della stagione, la Coppa Italia che insieme all’Europa League garantisce una qualificazione in Europa. Pertanto i bianconeri non si lasceranno scappare questa occasione vista anche la questione relativa, purtroppo, alle penalizzazioni in classifica con quel meno quindici che adesso allontana la Juventus dalla corsa europea.