Calciomercato Juventus e Milan, promessa mantenuta: blitz per la firma

Calciomercato Juventus, dall’Inghilterra trapelano indiscrezioni importanti in merito ad un possibile affare. Il rinnovo non è mai stato così vicino.

Il match contro la Salernitana per provare a rilanciare le velleità di rimonta di una Juventus in cerca di riscatto. Come ammesso dallo stesso Max Allegri, il confronto con i granata non può essere assolutamente preso sotto gamba da Di Maria e compagni, a caccia di punti preziosi con cui provare a dare una scossa alla propria classifica.

La stagione della “Vecchia Signora“, però, complice le ben note vicissitudini extra-campo, sembra essere ormai irrimediabilmente compromessa. Ecco perché in estate si potrebbero materializzare le condizioni giuste per un vero e proprio restyling dell’organico. Chiaramente si cercherà di capitalizzare quelle occasioni che di volta in volta si presenteranno, con la consapevolezza che non saranno più possibili grandi investimenti. Chi si è reso protagonista di una sessione trasferimenti sfavillante è stato invece il Chelsea, che ha rimpolpato la rosa a disposizione di Potter con innesti deluxe in tutti i tuoi.

Calciomercato Juventus, Mount sempre più vicino al rinnovo con il Chelsea

Non sembra temere la concorrenza Mason Mount, profilo accostato nelle ultime settimane anche a Milan e Juventus. L’inglese, a cui il Chelsea aveva promesso il rinnovo del contratto in scadenza nel 2024, è parte integrante del progetto Potter. A testimoniarlo sono le ultime indiscrezioni che trapelano d’Oltremanica. Secondo quanto riferito da 90 min.com, infatti, i londinesi sarebbero entrati nell’ordine di idee di proporre a Mount quell’offerta di rinnovo da tempo promessa e che nelle prossime settimane dovrebbe sfociare in una trattativa concreta.

I londinesi vogliono continuare a puntare forte su Mount che sta ripagando la fiducia del proprio club con prestazioni all’altezza. Stando così le cose, dunque, lo scenario per i club italiani si complica maledettamente. Mount sarebbe infatti potuto diventare un obiettivo concreto del Milan e della Juventus solo nel caso in cui si fosse riuscito a liberare gratis dal Chelsea.