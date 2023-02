Calciomercato Juventus, fa tutto Pogba: domino lampo, lascia i bianconeri

Un big è pronto a lasciare la Juventus a fine stagione: fa tutto Paul Pogba, le ultime

La Juventus è in una delle situazioni più complesse degli ultimi anni. Il cambio di società, i 15 punti di penalizzazione e i pessimi risultati sportivi. Un andazzo che potrebbe ulteriormente peggiorare nei prossimi mesi.

Come riporta dalla ‘Gazzetta dello Sport’, a giugno la Juventus perderà uno dei suoi centrocampisti più forti e il principale indiziato è Adrien Rabiot, in scadenza a giugno 2023 e ancora distante dalla fumata bianca per il rinnovo con i bianconeri. Anche il connazionale di Rabiot, Paul Pogba, però, ha il contratto in scadenza a fine stagione. Certamente il campione del Mondo ha tanti estimatori, soprattuto in Premier League ma è sotto gli occhi di tutti che il suo status di super campione è notevolmente calato nelle ultime stagioni. Senza dubbio hanno inciso gli infortuni continui che lo hanno notevolmente limitato. Basti pensare che da quando è tornato a Torino non ha ancora messo piede in campo in questa stagione con la Juventus.

Inizialmente ha optato per una terapia conservativa ma alla fine è stato costretto a operarsi al ginocchio, saltando anche il Mondiale in Qatar con la Francia. Nelle ultime gare Pogba è stato convocato, senza però scendere in campo. I tifosi cominciano a rumoreggiare e sembrano stanchi di aspettare il suo rientro che ormai sta tardando troppo.

Juventus, scelta tra Pogba e Rabiot: addio a giugno

Il futuro di Pogba potrebbe essere lontano dalla Juventus, per volontà di entrambe le parti. Pogba spera quanto meno di rimettersi in sesto in questa seconda parte di stagione ma deve fare i conti con una classifica che vede la Juventus a 23 punti.

Anche la situazione di Adrien Rabiot, però, è molto complessa. La dirigenza bianconera ha, di recente, avuto un primo approccio con l’agente-mamma dell’ex Paris Saint-Germain per discutere il suo rinnovo. Al momento c’è ancora molta distanza tra le parti e soprattutto tante richieste dall’estero per Rabiot, in particolare dalla Premier League. In estate il Manchester United ha quasi trovato l’accordo per il suo trasferimento e intende tornare sul francese a fine stagione, per prelevarlo a parametro zero. Alla luce delle vicende giudiziarie in cui è coinvolta la Juventus, le operazioni di rinnovo per Rabiot sembrano più che mai complicate. La ‘Vecchia Signora’ dovrà fare una scelta anche in relazione a Pogba che percepisce, come Rabiot, circa 7 milioni di euro all’anno. Ingaggi molto pesanti che costringono la società a fare delle scelte, escludendo, inevitabilmente, alcuni big.