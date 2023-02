Ossessione Juventus, sentenza in radio: “Fuori dalla Coppa Italia”

La polemica di Paolo Bonolis nei confronti della Juventus: la sentenza in radio del conduttore tv

Ai microfoni di ‘Radio Fuori Campo’ durante la trasmissione ‘Fuori Gioco’, Paolo Bonolis si è espresso sul momento della Juventus. Di seguito le parole del conduttore tv.

Il noto conduttore tv si è soffermato, in particolare, sulla sentenza della Corte Federale nei confronti della Juventus e sul perché i bianconeri possano ancora disputare la Coppa Italia, nonostante la penalizzazione e i presunti illeciti sportivi. Di seguito le parole di Paolo Bonolis: “Questo è un argomento che il mondo del giornalismo dovrebbe tirare fuori, secondo me. Io mi domando, se quello che ci hanno detto è corrisposto in federazione ad una squalifica di 15 punti alla Juve. Se, secondo le carte, i bianconeri avrebbero falsato il campionato, allora perché possono giocare la Coppa Italia? Non l’ho compresa questa cosa. Se hanno falsato la stagione da una parte, perché non lo hanno fatto anche dall’altra? La squadra è la stessa, la stagione è la stessa e la federazione è sempre la Federcalcio Italiana. Io non capisco… Questo è un argomento che non tira fuori nessuno.

Juventus, attacco frontale di Paolo Bonolis

Paolo Bonolis ha proseguito la sua polemica nei confronti della Juventus e della partecipazione alla Coppa Italia dove affronterà l’Inter in semifinale, dopo aver passato il turno contro la Lazio.

“Io non è che voglio infierire sulla Juventus, ma mi piacerebbe che qualcuno mi spiegasse perché in campionato vengono penalizzati di 15 punti – se quelle cose che dicono sono vere, sono accadute, io questo non lo so – e invece la Coppa Italia possono disputarla come nulla fosse. Parliamo di una competizione che ti può far vincere un trofeo e far partecipare ad una Supercoppa. Quindi, cara FIGC, non ti seguo. E’ come se un tennista squalificato per doping agli US Open non potesse giocare il singolo ma potesse fare comunque il doppio. Un ragionamento che onestamente non riesco a seguire e che non ha senso. Se sei squalificato nel medesimo torneo della medesima federazione – perché la Coppa Italia non è gestita dalla federazione slovena o croata, è sempre la FIGC – non capisco perché questo accade. E’ una cosa che mi piacerebbe che qualcuno mi spiegasse.

Sicuramente ci saranno delle ragioni appropriate a tutto questo, ma io non le comprendo. Non ho letto da nessuna parte di qualcuno che si sia posto questa domanda. Mi spiegassero come funziona in punta di diritto, così mi metto il cuore in pace”.