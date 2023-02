Irrompe Simeone: addio Juventus, sprint e colpo a zero

Irrompe Simeone, addio Juventus: l’Atletico Madrid pronto allo sprint e soprattutto pronto a chiudere il colpo a parametro zero

I colpi a parametro zero fanno gola a tutti. Non solo alla Juventus che ne avrebbe in mente almeno un paio per la prossima stagione. Ma anche ad altri club che sperano di investire le proprie disponibilità economiche verso altre trattative.

In questo caso, secondo quanto riportato da El Mundo Deportivo, c’è l’Atletico Madrid di Simeone di mezzo. Ovvio che anche se il tecnico dovesse decidere di lasciare alla fine della stagione visto che il ciclo in casa Colchoneros sembra essere finito, l’interesse dei madrileni nei confronti del difensore che anche la Juve ha messo nel mirino non cambierebbe. Perché come detto, la possibilità di farlo firmare senza spendere un euro per il cartellino piace anche agli spagnoli.

Irrompe Simeone, per Bensebaini è sprint

Il nome è quello dell’esterno Bensebaini, accostato per molto tempo alla Juventus. Però, la Juventus, come sappiamo, in questo momento ha altri pensieri in testa, e non può in nessun modo affondare il colpo visto che prima deve capire come si evolverà la questione in merito al processo sportivo in primis, e poi penale, che la vede coinvolta.

Insomma, una fase di stallo che potrebbe costare carissima alla società bianconera che, piano piano, sta vedendo sfumare quasi tutti i colpi che in qualche modo erano stati programmati per il prossimo anno. Colpi che come detto interessano anche ad altri club. Colpi che purtroppo, adesso, la Juventus non può chiudere in nessun modo. E l’Atletico Madrid, in questo caso, sembra essere davvero pronto a fare sul serio.