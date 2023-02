Juventus, Chiné colpisce ancora, penalizzazione confermata e un ultima importante novità: cosa sta succedendo.

Secondo la ricostruzione de il ‘Corriere dello Sport’, non solo la sanzione che colpisce la Juventus verrà confermata ma…potrebbero esserci ulteriori svantaggi. Un’ennesima penalizzazione, si legge.

Secondo la ricostruzione del quotidiano sportivo, in casa Juventus potrebbe esserci, di nuovo, una novità importante: un’ennesima penalizzazione che potrebbe – addirittura – confermare gli attuali 15 più altri 20, sotto volontà di Chiné. Una novità che non fa piacere a tutti i tifosi bianconeri che adesso si interrogano su quale sarà il destino della loro squadra.

Juventus, ennesima penalizzazione? Chiné chiede 20 ulteriori punti

Certamente non un periodo sereno per la società bianconera che sta continuando a difendersi fuori dal campo. L’attuale situazione societaria, con tanto di cambio del Cda, non vede però ripensamenti sulla questione relativa alla penalizzazione. Per il momento, sottolinea il quotidiano sportivo, la penalizzazione viene confermata.

E potrebbe essercene anche un’altra. Una situazione che non mette fine alla questione relativa proprio all’inchiesta che vede protagonisti i bianconeri. Ora si attendono novità in merito alla questione. Intanto la squadra di Allegri, dopo un brutale stop contro il Monza, continua a macinare punti importanti. La sfida contro la Salernitana ha visto una reazione più che positiva dei bianconeri che, adesso, dovranno nuovamente riconfermarsi domenica contro la Fiorentina. Non sarà semplice, certo, ma per il momento i bianconeri vogliono proprio concentrarsi sul campo.