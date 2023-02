Dalla Juventus all’Arsenal: hanno scelto proprio lui

Calciomercato Juventus, le ultime notizie che trapelano dall’Inghilterra spaventano i bianconeri: l’Arsenal fa sul serio.

Dopo aver metabolizzato il pareggio interno contro il Nantes, la Juventus di Max Allegri è già proiettata all’incontro di domenica pomeriggio contro lo Spezia. Al “Picco” Di Maria e compagni non possono permettersi di fallire per provare a dare continuità al pilottò di due vittorie consecutive ottenuto contro Salernitana e Fiorentina.

Intanto sono ancora le voci legate ai possibili affari di calciomercato a calamitare parte dell’attenzione mediatica in casa bianconera. Fermo restando che sarà necessario prima concludere questa stagione per provare anche solo a pianificare eventuali mosse, si può già azzardare una possibile chiave di lettura della prossima campagna acquisti bianconera. La “Vecchia Signora“, infatti, proverà a rinforzarsi attraverso una gestione oculata delle proprie risorse. Acquisti mirati, in grado di innalzare il tasso tecnico della rosa ma senza follie economiche.

Calciomercato Juventus, Arsenal-Tielemans: le ultime dall’Inghilterra

Diktat che spiegano il motivo dell’accostamento alla Juventus di diversi profili a parametro zero. Uno dei nomi entrati direttamente o indirettamente in orbita bianconera è quello di Youri Tielemans, il cui contratto con il Leicester in scadenza nel 2023 non è stato ancora rinnovato. Il centrocampista belga è da tempo nel mirino della Juve che però non ha mai affondato seriamente il colpo.

Sondato dal Real Madrid nei mesi scorsi, il nome di Tielemans campeggia da tempo nei dossier dell’Arsenal che avrebbe provato a portarlo all’ombra dell’Emirates Stadium già nella campagna acquisti invernali. I “Gunners” proveranno ad affondare il colpo nel corso dei prossimi mesi per perfezionare un affare che con l’entourage del calciatore sembra essere già avviata. A suffragare quest’ipotesi ci ha pensato l’insider Steve Kay. Sul proprio profilo Twitter Kay ha spiegato come l’Arsenal non abbia affatto rinunciato a mettere le mani su Tielemans, considerato ancora l’obiettivo prioritario da Mikel Arteta per implementare il reparto di centrocampo.