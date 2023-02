Calciomercato Juventus, Vlahovic insieme a Kvaratatskhelia

Calciomercato Juventus, dalla Spagna sono sicuri delle richieste: Vlahovic insieme a Kvaratatskhelia la prossima stagione. Doppio assalto

La lista della spesa è stata fatta. E che lista della spesa diremmo noi. Non parliamo, purtroppo, della Juventus e forse lo avrete già capito, ma di un altro club che sembra intenzionato a prendersi i migliori d’Europa e che guarderebbe con molto interesse a quello che sta succedendo in Italia.

Partiamo da un fatto: Ancelotti non è ancora sicuro di rimanere al Real Madrid la prossima stagione per svariati motivi. Il primo, quello principale, è che il suo rapporto con Florentino Perez dopo alcuni risultati un po’ così in questa annata non sembra essere così solido e in estate, un anno prima della scadenza naturale del suo contratto, il tecnico emiliano potrebbe decidere di andare via. E accettare, magari, l’offerta sul piatto della federazione brasiliana per guidare la nazionale. Ma in ogni caso, secondo quanto riportato in Spagna da Planeta Real Madrid, il tecnico italiano starebbe cercando di dare delle indicazioni per il prossimo mercato dei madrileni. Indicazioni che arrivano direttamente in Italia.

Calciomercato Juventus, Vlahovic nel mirino del Real Madrid

E, oltre al georgiano del Napoli Kvaratatskhelia, anche ieri decisivo nella vittoria della squadra di Spalletti sul campo del Sassuolo, le attenzioni del Madrid sarebbero tutte puntate su Vlahovic, l’attaccante della Juventus che potrebbe anche lasciare il bianconero alla fine della stagione.

Soprattutto se le cose non dovessero andare per il verso giusto, tra processi e penalizzazioni, un addio non sarebbe poi una cosa così remota. E il Real Madrid in questo modo sarebbe pronto al doppio colpo in Italia per la prossima stagione. Occhio, che quando di mezzo c’è una squadra come quella allenata da Ancelotti, purtroppo le cose potrebbero diventare davvero serie.