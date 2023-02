Dalla Juventus all’Inter: colpo gobbo Marotta, trema anche l’ex

Calciomercato Juventus, una sfida ai vertici per uno dei profili più interessanti della Serie Adesso potrebbe esserci il verdetto.

Stando alle ultime indiscrezioni, provenienti proprio dal portale italiano di ‘Sportmediaset’ nel futuro di uno dei giocatori più interessanti e in ascesa della Serie A potrebbe esserci una tra Juventus, Roma ed Inter.

Secondo infatti l’indiscrezione adesso il club nerazzurro sarebbe il favorito nella corsa al giovane difensore dello Spezia. Come si legge, infatti, oltre a Juventus e Roma, l’Inter di Beppe Marotta si è aggiunta alle pretendenti per arrivare a chiudere Emil Alfons Holm, giovane difensore svedese dello Spezia.

Calciomercato Juventus, sfida ai vertici per Holm

Il giovane difensore è già un predestinato tanto da avere attirato l’attenzione delle tre big del campionato italiano. Dalla Juventus all’Inter, ora, il giocatore è sicuro che nella prossima stagione potrà già ambire ad un calcio che conta visto che su di lui si starebbero già muovendo le big della Serie A. Profilo che senza dubbio potrebbe fare comodo a tutte le squadre, proprio la Juventus, infatti, cercherebbero un giocatore dalle sue caratteristiche, il possibile nuovo partner di Bremer.

Senza dubbio lo Spezia, nel caso di offerte importanti, potrebbe lasciarlo partire per una di queste tre destinazioni. Certamente, l’offerta migliore potrebbe convincere il ragazzo ad accasarsi in una di queste tre realtà sportive ma la Juventus potrebbe offrirgli un posto prestigioso in squadra anche da potenziale titolare visto che nella prossima stagione diversi giocatori andranno in scadenza e ci sarà una sorta di vero e proprio restyling in difesa. Non ci resta che attendere il verdetto che arriverà proprio nella prossima stagione.