Allegri “disperato”, incubo Mourinho: il domino lo porta alla Juventus

Allegri “disperato”, l’effetto domino potrebbe portare il centrocampista alla Juventus. Incubo vero e proprio per José Mourinho

In Inghilterra si parla di un Allegri “disperato”. Perché avrebbe bisogno, secondo footballexpress.in, di un intervento concreto in mezzo al campo con un altrettanto disperato bisogno di cedere McKennie, adesso al Leeds in prestito, per riuscire a prendere quell’elemento che ai bianconeri servirebbe per la prossima stagione.

E questo elemento dovrebbe essere in Serie A, un elemento che José Mourinho vorrebbe anche nella sua Roma ma che sembra essere un poco più vicino alla Juventus, soprattutto se il club di Premier League dovesse versare nelle casse bianconere quei soldi che sono stati pattuiti per prendere in maniera definitiva l’americano. Insomma, un effetto domino che si potrebbe scatenare la prossima estate che potrebbe regalare al tecnico livornese Frattesi del Sassuolo. Già accostato alla Juve in diverse situazioni.

Allegri disperato, Mourinho bruciato dalla Juve

Sì, con i soldi che potrebbe portare McKennie, i potrebbero avere quella disponibilità economica che serve per dare l’assalto al talento del Sassuolo che in questa stagione si sta mettendo ulteriormente in mostra con delle prestazioni importanti. E questo, purtroppo, non fa altro che mantenere bello alto il prezzo del cartellino, visto che la richiesta dei neroverdi non è minore di 30 milioni di euro.

Ma sono gli stessi soldi, come detto, che l’americano potrebbe “regalare” alla Juventus alla fine della stagione. Allegri ovviamente spera che tutto possa andare a buon fine. Con Mourinho che in questo caso sarebbe bruciato dalla Juventus.