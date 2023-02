L’Europa ‘certifica’ un regalo a sorpresa: firma con la Juventus

Calciomercato Juventus, l’Europa potrebbe regalare una firma prima inaspettata. Tutti i dettagli della possibile operazione.

In casa Juventus si fa il punto sul futuro. Tanti giocatori sono in scadenza, alcuni hanno già fatto capire che non ci sarà possibilità di rinnovo ma nelle ultime suggestioni potrebbe esserci, clamorosamente, un ripensamento su un giocatore in particolare che sul campo sta dando risposte più che positive, ieri l’esempio in Europa League.

L’ultima suggestione potrebbe far riflettere i bianconeri su un giocatore in particolare. Il difensore brasiliano in questa stagione ha dato dimostrazione di essere in forte ripresa. Capace sia di alternarsi da centrale che da laterale, la sua conferma, magari a cifre ridimensionate potrebbe essere una certezza.

Calciomercato Juventus, suggestione rinnovo Alex Sandro

Il brasiliano classe 1992 è in scadenza di contratto ma, magari con un ridimensionamento dei costi, quindi a prezzi leggermente inferiori, un possibile rinnovo sarebbe possibile soprattutto viste le grandi risposte avute in quest’ultima parte della stagione, laddove il brasiliano ha fatto capire di avere il phisique du role di un, ormai, consolidato esperto.

La Juventus, quindi, ci rifletterà attentamente vagliando l’ipotesi rinnovo del difensore. Una certezza in questo momento per Allegri è un giocatore capace di alternarsi a richiesta in più settori del campo, visto che ha già dato certificate qualità anche da centrale della difesa insieme a Bremer e Danilo. Il trittico di brasiliani su cui la Juventus potrebbe puntarci ancora. Staremo dunque a vedere se così sarà, ovviamente, tutto da declinare alla fine della stagione, cioè a giugno.