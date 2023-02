Juventus, UFFICIALE: “Infortunio al ginocchio”

Juventus, è ufficiale: la centrocampista si è infortunata al ginocchio. Domani il calendario della post season con le bianconere a -8 dalla Roma

La stagione regolare della Serie A femminile si è chiusa ieri, con la Juventus che a Vinovo ha battuto 2-1 il Parma confermando il secondo posto in classifica. Per assegnare lo scudetto adesso ci saranno altre 8 partite, anche se la super favorita è la Roma, che partirà con 8 punti di vantaggio sui 24 disponibili.

Il calendario per la seconda parte di stagione, quella che assegna il tricolore che adesso è sul petto della squadra di Montemurro, verrà reso noto domani alle 12,30. Nei prossimi due weekend comunque la formazione bianconera sarà impegnata nelle semifinali di Coppa Italia: doppia sfida per capire se la formazione allenata dal tecnico australiano avrà la possibilità di difendere il titolo. Ma al momento, comunque, la notizia che scuote l’ambiente è quella relativa a Martina Rosucci. La centrocampista ha subito un infortunio al ginocchio e sta sostenendo degli esami.

Juventus, infortunio a Rosucci

“Ha avuto qualcosa al ginocchio, valuteremo e speriamo che sia tutto ok”. Queste le parole di Montemurro, che spera di non doverla perdere per molto tempo. Rosucci, quest’anno, ha trovato una certa continuità.

Già nel passato la stessa centrocampista ha subito un infortunio al legamento crociato del ginocchio destro che l’ha tenuta fuori per diverso tempo e si spera non possa essere la stessa cosa. Rosucci ha svolto questa mattina, come detto, gli esami strumentali che servono per capire l’entità dello stop e per valutare quelli che saranno, si spera brevi, tempi di recupero. Per Montemurro potrebbe esserci un bel problema da risolvere nell’ultima parte, quella decisiva, della stagione.