Lampo Barcellona, la Juventus lo lascia andare: accordo e firma

Calciomercato Juventus, adesso per il suo futuro potrebbe esserci la svolta già dalla prossima settimana: i dettagli dell’operazione.

Si era parlato a lungo della possibilità di vederlo a Torino ma adesso la svolta per il suo futuro potrebbe essere imminente, confermando la sua volontà di rimanere laddove tutto è iniziato.

Come viene confermato, infatti, da’ Matteo Moretto’ che riporta un tweet di ‘Toni Juanmartí’ l’operazione rinnovo sembra – ormai – cosa fatta. Mancherebbe soltanto l’ufficialità che potrebbe arrivare molto presto, già dalla prossima settimana.

Sergi Roberto continua a Barcellona | Rinnovo fino al 2024

Sergi Roberto è stato legato al Barcellona fin dall’età di 14 anni, quando è entrato a far parte del settore giovanile del club. Dopo diversi anni trascorsi nella cantera del Barcellona, il calciatore è riuscito a farsi strada nella rosa della prima squadra, diventando un calciatore importante per il club catalano. Il rinnovo del contratto di Sergi Roberto è un segnale importante del desiderio del giocatore di continuare la sua avventura nel club che l’ha formato a livello professionale. La notizia rappresenta inoltre un messaggio positivo per i tifosi del Barcellona, che possono ora guardare con maggiore fiducia al futuro della squadra.

Le voci che volevano Sergi Roberto lontano dalla Liga avevano, infatti, suscitato preoccupazione tra i tifosi del Barcellona, ma ora che il giocatore ha deciso di voler rinnovare il suo contratto con il club catalano, i sostenitori del Barcellona possono tirare un sospiro di sollievo. Il terzino destro è stato protagonista di numerose prestazioni di alto livello, guadagnandosi il rispetto dei tifosi e dei compagni di squadra. Grazie alla sua polivalenza, infatti, Sergi Roberto è in grado di giocare sia come terzino destro che come centrocampista all’occorrenza, rendendolo un calciatore molto prezioso per la rosa del Barcellona che nonostante i vari rumor che lo vedevano già fuori dalla Spagna, adesso, il tutto potrebbe nuovamente cambiare.