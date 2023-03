Calciomercato Juventus, sorpasso per il big: Simeone beffa Allegri

L’Atletico Madrid di Simeone anticipa la Juventus nella corsa all’esterno: che beffa per la ‘Vecchia Signora’

La Juventus ha individuato numerosi obiettivi in vista della prossima sessione estiva di calciomercato. Molto, però, dipenderà dall’esito della sentenza delle Corte Federale.

Un esito negativo potrebbe condizionare o addirittura compromettere il progetto della Juventus per la prossima stagione. I bianconeri devono anche ottenere l’accesso in Champions League se vogliono arrivare a giocatori di spessore. Per farlo dovranno passare, più che dal campionato, dall’Europa League che al momento rappresenta la principale strada per arrivare ad ottenere un posto in Champions. Una competizione che vedrà la Juventus sfidare il Friburgo agli ottavi di finale, dopo aver superato il turno col Nantes. Il club piemontese a fine stagione potrebbe perdere giocatori del calibro di Juan Cuadrado, Angel Di Maria e Adrien Rabiot, in scadenza a fine stagione. La società è già attiva per colmare questi vuoti e per rinforzare alcune zone di campo lacunose, in particolare la fascia sinistra. La Juve è a caccia di un terzino-esterno mancino che possa prendere le redini della corsia, per completare la catena sinistra insieme a Filip Kostic.

Simeone beffa la Juventus: assalto dell’Atletico a Guerreiro

La Juventus sta sondando il terreno per diversi terzini sinistri, in particolare per Alejandro Grimaldo, in scadenza a fine stagione col Benfica.

Il difensore spagnolo, però, non è l’unico obiettivo dei bianconeri in quel reparto. La Juventus, infatti, ha individuato anche Raphaël Guerreiro, esterno sinistro classe ’93 del Borussia Dortmund. Nonostante la cittadinanza francese, Guerreiro veste la maglia del suo paese d’origine, il Portogallo. Arrivato in Bundesliga nel 2016, il giocatore ha un contratto in scadenza a giugno 2023 col Dortmund. Il club tedesco ha una complessa situazione finanziaria e a fine stagione sarà costretto a sacrificare diversi giocatori. Guerreiro ha attirato l’attenzione di diversi club, in particolare del Barcellona che cerca un erede di Jordi Alba su quella corsia. Secondo quanto riportato dal portale spagnolo specializzato in tema di calciomercato ‘fichajes.net’, anche l’Atletico Madrid sarebbe sulle tracce di Guerreiro. Un cliente scomodo per la Juventus che potrebbe aprire un’asta per l’esterno del Borussia Dortmund. Sicuramente l’appeal di Barcellona e Atletico Madrid in questo momento è superiore a quello della Juventus che ha ancora diverse questioni extra-campo da risolvere, se pur il Barça da questo punto di vista non sia da meno.