Bomba Liverpool-Juventus: comunicazione ufficiale e affare choc

La Juventus aspetta la sentenza definitiva della Corte Federale e spera di poter intervenire senza limitazioni nella prossima sessione di calciomercato estivo.

I bianconeri sperano di poter essere protagonisti della prossima sessione di calciomercato. La società ha esigenza di intervenire in più reparti. Nonostante le lacune in difesa e a centrocampo, complici i vuoti che lasceranno giocatori come Juan Cuadrado e Adrien Rabiot, anche in attacco serviranno dei rinforzi. Angel Di Maria potrebbe lasciare Torino a fine stagione, Vlahovic e Chiesa piacciono a molte big di Premier League e non solo. Per questo la Juventus sta sondando il terreno per diversi centravanti e uno di questi potrebbe arrivare a parametro zero. In queste ore sta emergendo una notizia dalla Germania che potrebbe coinvolgere in maniera indiretta anche la Juventus e che riguarda il centravanti brasiliano Roberto Firmino.

Firmino lascia il Liverpool: decisione ufficiale che favorisce la Juventus

La notizia clamorosa che potrebbe favorire Juventus e Inter riguarda un big del Liverpool. Infatti, secondo quanto riportato da ‘Sky Sport Deutschland’, Roberto Firmino avrebbe fatto sapere alla società inglese di voler andare via a fine stagione.

Dopo più di 8 stagioni, quindi, il matrimonio tra l’attaccante brasiliano e il Liverpool sta per volgere al termine. Ormai è ufficiale la volontà del calciatore di non rinnovare con la squadra di Jurgen Klopp e di provare una nuova esperienza. Una notizia molto rilevante, sia per l’Inter che per la Juventus. Entrambe le squadre hanno puntato da tempo Roberto Firmino e intendono sfruttare la decisione del calciatore per convincerlo ad approdare in Italia. Firmino nelle ultime stagioni ha perso il ruolo da protagonista che aveva avuto con Klopp. Nel tridente dei sogni con Mané e Salah ha portato i ‘Reds’ sul tetto del Mondo. Negli ultimi tempi, però, ha perso il suo smalto, tanto da perdere anche il posto nel Brasile, tanto da non aver ricevuto la chiamata per il Mondiale in Qatar. Adesso è pronto per rimettersi in gioco, nonostante i 31 anni.