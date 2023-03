Calciomercato Juventus, la Roma cala l’asso: scambio e Allegri KO

Calciomercato Juventus, intreccio con la Roma: il maxi affare che ridisegna le strategie bianconere.

No, Roma-Juventus non potrà mai essere una sfida banale. Giallorossi e bianconeri si sono resi protagonisti di duelli accesi sia fuori che dentro dal campo. Una rivalità che pur non essendo acerrima si è andata via via consolidandosi durante gli ultimi quarant’anni. E questa sera il match dell’Olimpico mette davanti due squadre che hanno entrambe lo stesso obiettivo: arrivare tra le prime quattro e conquistare un piazzamento Champions.

La Roma è lì, appena dietro le due milanesi. Ed è pronta ad agganciare il Milan a quota 47 punti, approfittando del passo falso degli uomini di Stefano Pioli a Firenze. Per i bianconeri invece sarà molto più complicato recuperare il terreno perduto nei confronti delle dirette concorrenti dopo la penalizzazione di 15 punti decisa dalla giustizia sportiva per la questione delle plusvalenze. La Juventus ha vinto sì quattro partite di fila, ma al momento è a -12 dal Milan. Ragion per cui, se c’è una piccola speranza di tornare a dire la sua nella lotta per i primi quattro posti, bisognerà portare via i tre punti dalla Capitale.

Calciomercato, Bove è la chiave per arrivare a Vicario

Massimiliano Allegri e José Mourinho nel posticipo serale se le daranno metaforicamente di santa ragione, questo è certo. E non è detto che lo scontro, tra qualche mese, si possa protrarre anche in sede di calciomercato. Roma e Juve, infatti, hanno un obiettivo comune.

Si tratta del portiere dell’Empoli Guglielmo Vicario, ormai uno dei migliori nel suo ruolo per quanto riguarda la Serie A. L’estremo difensore della formazione toscana quest’anno ha fatto quel salto di qualità che si aspettava da tempo ed i numeri parlano chiaro. Sia la Roma che la Juventus presto dovranno trovare un’alternativa ai propri portieri e Vicario può fare al caso loro. Non sarà semplice perché il prezzo del suo cartellino è lievitato e bisognerà battere la concorrenza di club come il Bayern Monaco, che si è interessato all’azzurro. Attenzione anche ai giallorossi: la carta di Mou per arrivare a Vicario si chiama Edoardo Bove, giovane canterano che sta trovando sempre più spazio in prima squadra e che, stando a quanto riporta Calciomercatoweb.it, sarebbe molto gradito all’Empoli.