Juventus ai quarti di Europa League: dove vedere il sorteggio in diretta tv e streaming

Juventus ai quarti di Europa League, la squadra di Massimiliano Allegri ha battuto il Friburgo ed è tra le migliori otto della competizione.

Il bagaglio imbarcato sul volo di ritorno era molto più pesante rispetto all’andata. Perché i bianconeri hanno portato un sacco di souvenir dalla Germania, dove si sono recati per affrontare a muso duro il Friburgo, battuto 2-0 anche nella gara di ritorno.

Il biglietto d’accesso ai quarti di finale di Europa League, tanto per cominciare, ma anche molte consapevolezze in più. Una fra tutte, che Dusan Vlahovic è tornato e che la sua astinenza da gol è finita. Il serbo non segnava da sei partite e lo ha fatto, come anche Federico Chiesa, quando più c’era bisogno del suo contributo. Resta un solo arcano da svelare, adesso: chi sarà l’avversaria che cercherà di fermare la cavalcata della Signora verso la finale di Budapest del prossimo 31 maggio? Non c’è una risposta a questa domanda. Non ancora. Tra qualche ora, tuttavia, ci sarà. Il sorteggio di Europa League si terrà intorno all’ora di pranzo (ore 13) di venerdì 17 marzo, quando la dea bendata – o chi per lei – deciderà cosa ne sarà delle otto squadre rimaste in gara.

Juventus ai quarti di Europa League, dove vedere il sorteggio in tv e streaming

La cerimonia degli accoppiamenti è in programma a Nyon, in Svizzera. E come al solito è prevista una diretta televisiva dell’evento.

Chiunque sia curioso di scoprire come si delineerà il percorso della Juventus in Europa League, potrà seguirla live su Sky e in streaming su Now Tv E Sky Go. Sarà trasmessa gratuitamente, inoltre, in streaming sul sito ufficiale della Uefa. Il sorteggio dei quarti di finale, lo ricordiamo, è libero, motivo per il quale tra qualche ora sapremo perfettamente come si articolerà il percorso di ogni singola qualificata. Quanto al calendario, i quarti si giocheranno il 13 e il 20 aprile, mentre le semifinali l’11 e il 18 maggio. L’ultimo atto della manifestazione si terrà invece il 31 maggio in riva al Danubio.