L’avversaria della Juventus ai quarti di UEL: sorteggio “anticipato”

L’avversaria della Juventus ai quarti di UEL, i bianconeri hanno liquidato la pratica Friburgo ed ora attendono di sapere con chi giocheranno.

Dusan Vlahovic e Federico Chiesa. Ieri la Juventus ha rotto finalmente il tabù ottavi e si è qualificata ai quarti di finale di Europa League, nel segno dei due ex Fiorentina.

Missione compiuta per la squadra di Massimiliano Allegri, capace di archiviare la pratica Friburgo senza subire gol, né all’andata né al ritorno. Uno a zero a Torino, con Di Maria decisivo, e 2-0 in Germania: nel tabellino, stavolta, ci sono finiti i due giocatori acquistati per un totale di 120 milioni dalla Viola. E adesso Budapest, sede della finalissima della seconda manifestazione continentale per ordine di importanza, è più vicina. Potenzialmente solo quattro partite separano la Signora dall’ultimo atto di una competizione che il tecnico livornese in questo momento considera prioritaria. È cosciente della particolare situazione che sta vivendo la Juventus in campionato, con una classifica condizionata dalla pesante penalizzazione. Vincere l’Europa League vorrebbe dire qualificarsi alla prossima Champions League senza dover per forza giungere tra le prime quattro.

L’avversaria della Juventus ai quarti di UEL, oggi il sorteggio a Nyon

Occhi puntati, dunque, sul sorteggio di Nyon che oggi, all’ora di pranzo, definirà gli accoppiamenti dei quarti. La Juventus è più lanciata che mai e non vede l’ora di sapere chi sarà il suo prossimo avversario, quello con cui si contenderà un posto in semifinale.

Ed il livello, rispetto a spareggi e ottavi, è destinato ad alzarsi in maniera considerevole. Basti pensare che tra le qualificate c’è pure il Manchester United, terza forza della Premier League. Ma al tempo stesso siamo abbastanza sicuri che nessuna, tra le squadre presenti nell’urna, vorrebbe trovarsi davanti la Juventus. Che se ovviamente se la gioca con tutte, senza alcuna paura.

La simulazione del sorteggio effettuato da juvelive.it ha fornito i seguenti risultati. La Juventus, ad esempio, è stata abbinata al Siviglia mentre la Roma allo Sporting CP. Ecco tutto il tabellone dei quarti “simulato”:

Union Saint-Gilloise – Bayer Leverkusen

Sporting CP – Roma

Siviglia – Juventus

Feyenoord-Manchester United