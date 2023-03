Calciomercato Juventus, Cabrini non ha dubbi: “Lo vorranno in tanti”

Pensare già ai prossimi colpi da mettere a segno in estate è doveroso per un club ambizioso come la Juventus.

In questa seconda parte della stagione la squadra allenata da Massimiliano Allegri è chiamata a dare il massimo per centrare più risultati utili possibili sia in Italia che in Europa. A casa un trofeo sarebbe importantissimo e non solo dal punto di vista sportivo.

La dirigenza nel frattempo deve lavorare sodo per far sì che in estate possano arrivare a Torino dei giocatori in grado di innalzare il tasao tecnico della squadra. Bisognerà sostituire nel migliore dei modi i partenti, con l’arrivo di giovani di qualità che possano aprire un nuovo ciclo vincente. La Juventus avrà senz’altro già appuntato sul proprio taccuino i nomi dei potenziali colpi da mettere a segno. Ma la concorrenza è sempre più ampia e agguerrita, soprattutto sui parametri zero. Occasioni golose delle quali approfittare.

Juventus, Cabrini: “Rabiot sta facendo una stagione super”

A proposito di parametri zero, anche la Juventus ha calciatori in scadenza che sono molto appetiti sul mercato. Antonio Cabrini è intervenuto ai microfoni di Calciomercato.it in onda su TvPlay e ha parlato di Adrien Rabiot, uno dei migliori della squadra di Allegri in questo campionato.

“Rabiot è esploso nell’arco di questa stagione e avrà altri club importanti che lo vorranno tra le proprie file. Questo è scontato, sta facendo una grande annata. Il discorso Juventus è difficile da fare. Bisogna capire come andranno a finire i problemi societari e come la squadra terminerà il campionato. Una squadra come la Juventus non può permettersi di tenere un calciatore, come Pogba, fuori per una stagione intera”. Per Rabiot il discorso rinnovo si fa sempre più complicato proprio perché sulle sue tracce si sono tante squadre pronte a fare offerte milionarie per ingaggiarlo a costo zero.