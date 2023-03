La comunicazione è ufficiale: “Ritornerà alla Juventus”

By

Calciomercato Juventus, annuncio ufficiale sul ritorno presso la corte bianconera. Le sue parole non lasciano spazio a dubbi.

Le perplessità di questa stagione possono certamente dirsi legate all’infelice cammino in Champions League nonché alle difficoltà palesate dalla squadra nelle primissime battute del campionato, costate un allontanamento dalle primissime posizione che, in caso di mancata penalizzazione, avrebbe comunque attualmente collocato la squadra di Allegri in pienissima corsa Champions.

La grande risalita compiuta tra ottobre e novembre ha però restituito consapevolezza nella crescita di una squadra che ha dimostrato di essere viva nonché di credere in un allenatore del quale si è detto e scritto tanto ma che in realtà, soprattutto nella gestione di una fase così complicata e incerta, ha palesato ulteriormente le proprie enormi capacità gestionali.

Seppur consciamente rispetto agli errori compiuti, Allegri sa bene di avere ancora diverso tempo a disposizione per concludere il campionato in una posizione degna e che, ad oggi, non esclude affatto nemmeno il raggiungimento della quasi titanica impresa di approdare tra le prime quattro.

Calciomercato Juventus, Pastorello e il ritorno di Arthur: “Ha pagato l’infortunio”

Come sovente evidenziato, senza dimenticare delle potenziali soddisfazioni destinate a giungere anche dall’Europa League, da questi mesi potrebbe passare il futuro di una società ben conscia di dover fare anche i conti sulle sentenze che giungeranno sulle sentenze di cui tutti sappiamo.

Sul fronte calciomercato, però, è già possibile iniziare a fare chiarezza su questioni che parrebbero già orientate verso una certa direzione. Particolare attenzione, in tale ambito, meritano le dichiarazioni di Federico Pastorello a TuttoMercatoWeb, affrontanti, tra le tante, anche la questione Arthur.

Il centrocampista brasiliano, giunto ormai più di due anni fa dal Barcellona nell’operazione Pjanic non ha avuto un impatto felicissimo e costante all’ombra della Mole, come evidenziato anche dal passaggio in prestito al Liverpool. Secondo Pastorello, però, quest’ultimo è prossimo al defungere, come emerge dalle seguenti esternazioni.

“Arthur è stato sfortunato: dopo essere giunto l’ultimo giorno di mercato, ha pagato la stagione infelice a Torino, contraddistinta dall’infortunio capitatogli proprio in un momento in cui si stava integrando. Ha avuto uno stop noioso per cui si è dovuto operare. Sono stati tre mesi di infortunio, ha fatto la sua seconda panchina, spero che possa dare almeno il suo contributo. Credo che rientrerà dal prestito e poi vedremo cosa fare“.