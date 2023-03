Calciomercato Juventus, Conte o Zidane: adesso si è presa una decisione

Calciomercato Juventus, Conte e Zidane decideranno le prossime panchine in estate. Per entrambi sembra esserci una decisione.

Come viene confermato dalle indiscrezioni, il futuro di Antonio Conte sembra lontano dal Tottenham. Gli Spurs, si legge, da ‘Repubblica’ avrebbero già un desiderio speciale come sostituto mentre il tecnico leccese sarebbe sicuro di voler ritornare in Serie A.

Antonio Conte, attuale allenatore del Tottenham, è in scadenza di contratto con il club inglese a fine stagione e sembra esserci grande interesse da parte di alcune squadre italiane per assicurarsi i suoi servigi nella prossima stagione: sarebbero ben tre le realtà ai vertici interessante a contendersi l’ex capitano e allenatore della Juventus.

Conte ritorna in Italia, Zidane aspetta il Real Madrid

Secondo le ultime voci di mercato, Inter, Juventus e Milan sarebbero alla ricerca di un nuovo allenatore per la prossima stagione e Conte sembra essere il candidato ideale per guidare una di queste squadre ai vertici. Il tecnico italiano ha già dimostrato di essere un vincente, guidando la Juventus a tre titoli di Serie A consecutivi e portando l’Inter alla vittoria del titolo italiano, dopo diversi anni di digiuno.

Tuttavia, ci sono ancora molte incertezze sulla possibile destinazione di Conte. L’Inter sembra la squadra più vicina a riportare l’allenatore in Italia, poiché la situazione di Inzaghi non è del tutto chiara. Tuttavia, la Juventus e il Milan non sono da sottovalutare e potrebbero essere disposti a fare di tutto per convincere il tecnico ad allenare la loro squadra anche se Allegri sembra aver riacquistato fiducia e starebbe ritornando agli obiettivi prefissati ad inizio stagione con la Juventus, con tanto, nonostante la penalizzazione di quindici punti, alla possibile qualificazione in Europa. E su Zidane, si legge proprio dall’indiscrezione, ci sarebbe un forte interesse del Tottenham. Anche lui finito nel mirino della Juventus, il francese, però, starebbe aspettando soltanto una squadra in particolare: il Real Madrid che potrebbe ritornare nel suo futuro dopo l’addio di qualche anno fa e, ricordiamolo, la vittoria di ben tre Champions League. In sostanza le destinazioni sono già state scelte, aspettiamo di capire, soltanto, quale sarà la squadra che prenderà Conte.