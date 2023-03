Calciomercato Juventus, ‘tradimento’ Di Maria: si veste di giallorosso

Calciomercato Juventus, adesso il Fideo è ad un bivio: restare oppure valutare la nuova importante proposta. I dettagli.

Il campione del mondo è un giocatore essenziale in questo momento nella rosa bianconera. Allegri e la dirigenza sono, certamente, chiari sulle loro volontà: l’obiettivo è, chiaramente, il rinnovo del Fideo per almeno un’altra stagione.

Ma, come si legge dall’indiscrezione di ‘Fanatik’, nel futuro dell’esterno argentino potrebbe esserci una nuova destinazione: giallorossa ma non la Roma. Si tratterebbe, infatti, dell’attuale squadra di Zaniolo, il Galatasaray che sarebbe piombata proprio sul Fideo.

Di Maria al bivio: rinnovo oppure al Galatasaray

Certamente, ora, nel futuro del Fideo che si deciderà comunque non tra molto potrebbe esserci la doppia opzione. Come detto poc’anzi, la dirigenza vuole il rinnovo, per importanza generale ma anche per eventuale qualificazione in Champions. L’Europa è chiaramente un palcoscenico ideale per Di Maria che garantisce sempre differenza, proprio come un CR7 della situazione, visto, appunto, il suo palmares da campione assoluto. Di Maria rappresenta, nonostante l’età, quell’upgrade indispensabile e pertanto la Juventus farà la sua offerta.

Ma, secondo l’indiscrezione estera, adesso, nel futuro del Fideo potrebbe esserci anche la nuova destinazione. Galatasaray per chiudere la sua carriera ad alti livelli europei. La decisione spetterà soltanto al diretto interessato che tra qualche mese farà chiarezza sul suo futuro. Il contratto con la Juventus scadrà proprio a giugno e pertanto, in caso di addio, Di Maria saluterà la Juventus a parametro zero. Non ci resta che attendere un verdetto con la speranza di avere il Fideo anche nella prossima stagione.