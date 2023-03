Barcellona-Juventus, nuovo colpo di scena: ha deciso di restare

Calciomercato Juventus, uno degli obiettivi prioritari, adesso, potrebbe cambiare clamorosamente idea sul suo futuro: i dettagli.

In casa bianconera ci si prepara ad una sorta di rivoluzione. C’è chi entra ma soprattutto c’è chi esce e non sono escluse cessioni importanti, vedi Vlahovic che potrebbe diventare un obiettivo concreto per le big d’Europa.

Stando all’ultima indiscrezione proveniente dall’estero, esattamente dal portale ‘Fichajes’, l’esterno del Barcellona Ferran Torres potrebbe aver cambiato definitivamente idea sul suo futuro. Infatti si legge di un già concreto ripensamento da parte sua nel poter rimanere ancora al Barcellona e, quindi, non contemplare tutte le voci di mercato che lo vedevano, invece, lontano proprio dalla Liga nella prossima stagione.

Ferran Torres ci ripensa: rimane al Barcellona

Secondo l’indiscrezione, infatti, nonostante i vari apprezzamenti ricevuti a livello internazionale, con la stessa Juventus in prima fila, nel futuro di Ferran Torres potrebbe esserci, di nuovo, la società blaugrana. Lo stesso Xavi è d’accordo in un eventuale permanenza.

L’ex City si troverebbe bene in Spagna e nonostante le diverse voci che lo allontanavano dalla Spagna, adesso, ci potrebbe essere un vero e proprio ripensamento per la prossima stagione. Come dicevamo poc’anzi, il giocatore è seguito anche da Allegri che lo vedrebbe come rinforzo ideale proprio in fase offensiva e come esterno d’attacco. Tutto, ovviamente, dipenderà dalle volontà dello stesso che adesso sembra aver deciso il suo destino. Rimaniamo in attesa per ulteriori novità sulla questione. Certamente la Juventus, nonostante questo nuovo colpo di scena, rimanere alla finestra in caso di ennesimo ripensamento.